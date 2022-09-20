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藍議員問「如何拿捏與父親陳哲男關係？」陳其邁頻跳針

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
今日市政總質詢，議員鄭安秝多次詢問市長陳其邁對父親前總統府副秘書長陳哲男看法及對子女的從政影響。記者徐白櫻／翻攝
今日市政總質詢，議員鄭安秝多次詢問市長陳其邁對父親前總統府副秘書長陳哲男看法及對子女的從政影響。記者徐白櫻／翻攝

高雄市前議員陳粹鑾因案入獄，女兒鄭安秝接棒參選成議會最年輕議員。今日總質詢，鄭安秝多次詢問市長陳其邁對父親前總統府副秘書長陳哲男看法、家中長輩有官司是否影響子女問政能力及表現、親情能否切割等問題，陳沒有正面回應，頻用「請議員指教」、「不斷努力學習為民服務」來答題。

高雄市議會總質詢，國民黨議員鄭安秝先問陳其邁如何定義「更生人」。陳其邁答說，有些人難免犯錯，在犯錯後回到社會，怎樣擁有新的人生，這是我們對更生人的定義，也希望他們能夠有新的生活。

鄭安秝提問，「請問您家中是否有更生人？」突然其來的提問讓主持議會的議長曾麗燕啞然失笑，陳其邁鎮靜回應，「請議員指教」。鄭又追問，你的父親曾因司法審判，從民進黨高雄市長黨內初選開始，都有人拿你的父親陳哲男做文章，你的態度為何？關係如何拿捏？陳其邁回說「市政議題請議員指教」。

鄭安秝又問，親情是否可切割？家中長輩有官司，會不會影響子女問政表現與能力？ 陳其邁回說，他擔任任何公職都很努力、認真，「戰戰競競」為民服務，這是他的一貫原則。

鄭安秝說，大家都期待更生人愈來愈好，也象徵城市進步，她也跟市長遇到同樣情況，提問不是在挑撥仇恨或對立，也認同父母與子女都是獨立個案，外界不該無限上綱。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，因利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，2018年判刑3年8月定讞，服刑期間仍指示兒子鄭嘉宏用鄭安秝名義繼續詐領，高雄地方法依貪汙罪判陳粹鑾10年5個月徒刑。

國民黨市議員鄭安秝詢問市長陳其邁對於更生人的看法。記者徐白櫻／翻攝
國民黨市議員鄭安秝詢問市長陳其邁對於更生人的看法。記者徐白櫻／翻攝

議員 陳其邁 更生人

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