藍議員問「如何拿捏與父親陳哲男關係？」陳其邁頻跳針

高雄市前議員陳粹鑾因案入獄，女兒鄭安秝接棒參選成議會最年輕議員。今日總質詢，鄭安秝多次詢問市長陳其邁對父親前總統府副秘書長陳哲男看法、家中長輩有官司是否影響子女問政能力及表現、親情能否切割等問題，陳沒有正面回應，頻用「請議員指教」、「不斷努力學習為民服務」來答題。

高雄市議會總質詢，國民黨議員鄭安秝先問陳其邁如何定義「更生人」。陳其邁答說，有些人難免犯錯，在犯錯後回到社會，怎樣擁有新的人生，這是我們對更生人的定義，也希望他們能夠有新的生活。

鄭安秝提問，「請問您家中是否有更生人？」突然其來的提問讓主持議會的議長曾麗燕啞然失笑，陳其邁鎮靜回應，「請議員指教」。鄭又追問，你的父親曾因司法審判，從民進黨高雄市長黨內初選開始，都有人拿你的父親陳哲男做文章，你的態度為何？關係如何拿捏？陳其邁回說「市政議題請議員指教」。

鄭安秝又問，親情是否可切割？家中長輩有官司，會不會影響子女問政表現與能力？ 陳其邁回說，他擔任任何公職都很努力、認真，「戰戰競競」為民服務，這是他的一貫原則。

鄭安秝說，大家都期待更生人愈來愈好，也象徵城市進步，她也跟市長遇到同樣情況，提問不是在挑撥仇恨或對立，也認同父母與子女都是獨立個案，外界不該無限上綱。