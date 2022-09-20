台灣資安威脅日益嚴峻 蔡英文：資安不能單打獨鬥

CYBERESEC 2022台灣資安大會今（20）日登場，總統蔡英文、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅均出席開幕活動；蔡英文指出，台灣資安大會現在已經是亞洲指標性展覽，規模愈做愈大，參與成員的領域也愈趨多元，可見資安在台灣受到重視，做資安不能單打獨鬥，要倚靠聯防，政府正在加快腳步，打造更完善的資安體系。

在亞洲，台灣資安大會是少數極具規模的實體資安展覽，今年有超過1萬名產官學研資安專業人士與會、超過300家海內外指標性資安品牌參與展出；包含國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、數位發展部長唐鳳、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥等一級部會首長，也都出席今日的資安大會開幕活動。

蔡英文表示，今年資安大會的核心概念是「數位轉型、資安升級」，這跟政府的推展方向不謀而合，上個月數位發展部已經正式成立，今年連資通安全研究院也會正式上路；面對各式各樣的資安威脅，台灣不但要提高警覺，並且要強化公私協力、國際合作，讓資安防護網更加精進完備。

台灣政府正積極打造完善資安聯防體系，蔡英文指出，金管會已經修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位跟資安長，今年底有113家上市櫃公司必須完成；高科技業者也明白情資交流的重要性，為此成立資安主管聯盟，目前已經有超過80間公司加入，更高興看到在台積電、工研院與各界的努力下，成功推動全球第一個半導體資安標準，也就是SEMI E187，來強化供應鏈的安全。

另外，台灣也積極跟國際夥伴合作，而且，合作對象不是只有公部門對公部門，也跟國際科技業者合作交流情資，來共同維繫關鍵基礎設施的韌性；蔡英文也期待，政府部門、民間企業攜手努力，一起打造台灣成為一個堅韌、安全、可信賴的智慧國家。

唐鳳參觀台灣資安館的展覽攤位，在眾多攤位中，她相當關電子簽章、隱私強化等兩大技術。

唐鳳指出，先前她確診新冠肺炎在家辦公，都是使用行動載具簽署公文，主要使用的是行動自然人電子憑證的電子簽章技術，她在今日的資安大會會場也看到一個類似技術，「產生簽章的速度比我們快，我們也要看看自己的公文系統能不能再加油。」此外，她也相當關注隱私強化技術，表示接下來多元創新司也會有相關政策推出。