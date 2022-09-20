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蔡英文：將台灣打造成堅韌、安全、可信賴的智慧國家

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（中）今天上午出席「2022台灣資安大會」開幕典禮。圖／總統府提供
蔡英文總統（中）今天上午出席「2022台灣資安大會」開幕典禮。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午出席「2022台灣資安大會」開幕典禮，她表示，政府正加快腳步，全力打造更完善的資安聯防體系，也持續跟理念相近的國際夥伴合作、交流情資，共同維繫關鍵基礎設施的韌性。她期盼所有資安領域的先進都能夠攜手努力，將台灣打造成為一個堅韌、安全、可信賴的智慧國家。

蔡總統指出，今年大會的核心概念是「數位轉型、資安升級」，這跟政府的發展方向不謀而合。就在上個月，規畫已久的「數位發展部」正式成立；今年年底，「國家資通安全研究院」也會正式上路。面對各式各樣的資安威脅，不但要提高警覺，還要強化「公私協力、國際合作」，讓資安防護網更加精進完備。

蔡總統說，做資安不能單打獨鬥，必須倚靠聯防。政府正加快腳步，全力打造更完善的資安聯防體系。現在，金管會已經修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位和資安長。今年年底，就有113家上市櫃公司必須完成目標。

蔡總統提到，許多高科技業者也了解到情資交流的重要性，因此成立了「台灣資安主管聯盟（Taiwan CSIO Alliance）」，目前已經有超過80間公司加入。更高興看到在台積電與工研院等各界努力下，成功推動全球第一個半導體資安標準SEMI E187來強化供應鏈安全。

蔡總統表示，台灣也持續跟理念相近的國際夥伴合作，「我們的合作對象，不是只有公部門對公部門，更延伸到跟國際科技業者合作、交流情資，共同維繫我們關鍵基礎設施的韌性。未來，台灣的資安工作還有許多需要努力的地方，也需要大家的共同投入。 」

蔡總統也說，這次來參展的廠商，有好幾家新創的資安公司。她期待，所有資安領域的先進、好朋友，不論是來自政府部門或是民間企業，都能夠攜手努力，將台灣打造成為一個「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

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