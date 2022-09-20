藍擬杯葛蘇貞昌施政報告 綠黨團：不要找藉口怠忽職守

立法院新會期23日開議，當天院會邀請行政院長蘇貞昌率行政團隊施政報告，並備質詢，傳出國民黨立院黨團將杯葛蘇貞昌上台報告。對此，民進黨團幹事長羅致政向國民黨團喊話，不要找任何藉口跟理由為杯葛而杯葛，當成怠忽職守的藉口，希望國民黨回到議場和委員會好好審法案及預算。

羅致政指出，立委責任就是認真討論法案、通過法案與審議預算，這是憲法賦予責任，杯葛動作會影響責任執行，國民黨團不要找藉口杯葛，不讓行政院長上台報告不是常態。

民進黨團書記長郭國文說，今年正逢選舉年，在野黨可能有杯葛動作可想而知，兵來將擋水來土掩，任何杯葛對選舉不會有加分效果。

至於民進黨團新會期優先法案，羅致政說，民進黨團至少有70、80個優先法案，依照分類，第一種是行政院已經送交立法院待審的優先法案，其次是已經出委員會，需要朝野協商議決，例如精神衛生法；另一種則是各委員會將蒐集已送院會，但尚未交付委員會審查的優先法案。