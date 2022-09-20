蔡總統聲2個月內重挫 游盈隆：逼近新執政困境臨界點

台灣民意基金會今天發表最新民調指出，對於蔡英文總統處理國家大事的方式，四成四贊同，四成三不贊同，贊同者只比不贊同者只多0.9個百分點，且贊同比例已跌至去年六月以來新低，近二個月內更重挫9.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這已逼近新執政困境的臨界點。

民調細項指出，針對「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要 人事安排與政策？」問題，結果發現11.6%非常贊同，32.2%還算贊同，21.4%不太贊同，21.5%一點也不贊同，13.4%沒意見、不知道或拒答。

游盈隆分析，蔡總統聲望在二個月內重挫，有六大因素。首先，蔡總統兼黨主席為貫徹其權力意志，不惜和社會主流民意對抗，在台大認定林智堅碩士論文抄襲並撤銷學位後，仍下令全黨公職力挺林智堅清白，鑄下大錯，讓社會大眾對其道德判斷打上一個很大的問號。

游盈隆指出，第二，中共八月軍演後，對台持續軍事騷擾與威嚇等施壓行動，人民對蔡總統所領導國軍與國安團隊信心漸失；第三，兩岸關係持續惡化，包括軍事的與非軍事的，蔡總統兩岸政策表現漸受質疑和挑戰；第四，蔡總統兼黨主席沒收6都16縣市初選，扼殺黨內民主，陸續引發黨內外反彈效應。

游盈隆說，第五，國家傳播委員會推動「數位中介服務法」立法，引發政府欲剝奪或干預人民 言論自由的聯想，招致社會強烈抗議；第六，過去兩個月蘇內閣狀況百出，數位中介服務法爭議、台南殺警案、 台灣人柬埔寨受騙遇難案、疫苗採購擬封存三十年、行政院回應慈濟重提去年疫苗採購引發爭議等，都引起社會高度關注。

游盈隆表示，這六大爭議在過去短短兩個月內陸續引爆，在複雜的交互作用下重創蔡總統聲望，蔡總統權力意志遭遇重大挫折，未來狀況是否會延續下去，值得觀察。