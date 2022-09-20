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對民進黨保衛台灣能力有信心嗎？過半民眾搖頭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會民調指出，對民進黨保衛台灣能力是否有信心，過半民眾表示沒信心。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會民調指出，對民進黨保衛台灣能力是否有信心，過半民眾表示沒信心。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天發表最新民調指出，針對「若中共真的武力犯台，您對民進黨政府保衛台灣的能力，有沒有信心？」問題，有四成一民眾有信心、五成二沒信心，其中更有三成的人表示極端缺乏信心。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是一個嚴重的警訊。

民調細項指出，對民進黨保衛台灣能力有無信心，13.9%非常有信心，27.3%還算有信心，21.1%不太有信心， 30.4%一點也沒信心，4.2%沒意見，3.1%不知道、拒答。

游盈隆分析，從年齡層看，除了65歲及以上選民外，25-64歲選民中，明顯過半數對民進黨政府保衛台灣的能力沒有信心；從教育背景看，教育程度越高，對民進黨政府保衛台灣能力的信心越低。

游盈隆指出，若從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，八成對民進黨政府保衛台灣的能力有信心；國民黨支持者就只有一成二有信心；民眾黨支持者二成二有信心；時代力量支持者五成三有信心。

游盈隆說，如果中共真的武力犯台，五成二國人對民進黨政府保衛台灣的能力沒有信心，這是嚴重的問題，蔡英文總統領導下的民進黨政府要如何有效安定民心、提振人民信心，如何對症下藥，已經是當務之急。

民進黨 游盈隆 民調

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