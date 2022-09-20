蔡英文紐約錄影演說 籲挺台參與聯合國、團結抗威權

蔡英文總統應紐約非營利組織「Concordia」之邀，於今天凌晨（紐約時間19日中午），在其2022年度峰會「2022 Concordia Annual Summit」中發表錄影專題演說。蔡總統指出，近年來，台灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、灰色地帶活動到影響力操作，這一切都是為了侵蝕台灣一直以來努力爭取的民主生活。她也呼籲支持台灣參與聯合國，共同因應未來挑戰，維護基於規則的世界秩序。

蔡總統表示，本年峰會的召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰。不僅要緩解疫情對全球健康和經濟造成的衝擊，還必須對抗威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的企圖。

蔡總統說，俄羅斯無端入侵烏克蘭，以及台灣每天面臨的威脅，這些都證明威權政權將不惜一切代價實現其擴張主義。這些都是在這個時代所面臨的環境永續、金融包容性、科技及供應鏈安全等議題之外，還需面對的挑戰。

蔡總統說，台灣在幾十年前歷經民主化，從那時起，不斷努力鞏固民主，民主及其價值已成為身份認同不可或缺的一部分。近年來，台灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、灰色地帶活動到影響力操作。這一切都是為了侵蝕台灣一直以來努力爭取的民主生活。因此，台灣人民不斷努力克服這些挑戰。「我們沒有迴避來自威權干預的挑戰。相反地，我們迎頭面對挑戰，並對抗試圖破壞民主的勢力。現在，我們樂願與各位分享我們的經驗。」

蔡總統說，在疫情初期，台灣捐贈口罩及醫療設備，並與世界各國朋友分享新冠肺炎病毒的相關資訊。台灣也做好準備，協助並加強與國際社會的合作。即使台灣不是聯合國會員國，但仍持續協助世界各國解決諸多危機。「我相信，將台灣納入聯合國體系，我們能更加緊密合作，因應未來的挑戰，並維護以規則為基礎的全球秩序。」

蔡總統說，「在我們目睹俄羅斯入侵暴行之際，台灣因為能夠幫助烏克蘭人捍衛國家和自由盡一分心力，而感到驕傲。我們必須繼續努力，深化自己對威權操弄手段的瞭解，並理解中國企圖消滅的不單是台灣的民主。確保台灣民主對於維護我們共同未來的自由和人權至關重要。」

蔡總統說，台灣也應該加強夥伴關係和保衛彼此。近來，「七大工業國集團（G7）」、「東南亞國協（ASEAN）」及台灣友邦駐聯合國常任代表發表的聲明，都是台灣應建立夥伴關係的實例。威權政權最擅長分而治之、各個擊破，因此，只有齊心協力、相互支持，才能成功抵禦威權政權的擴張主義。

蔡總統說，77年前聯合國成立的宗旨是守護國際和平與安全、提供人道援助，捍衛人權，並維護國際法則。走過漫漫長路，現在更能理解和平與安全的世界得之不易。邁向後疫情時代，面臨的挑戰更加艱鉅。但在共享的價值和信念上團結一致，相信一定能夠實現設定的目標。