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獨／監院今明約詢恩恩案 副市長劉和然到基層都在列

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今明兩天將啟動恩恩案約詢，對象從新北市副市長劉和然到基層公務人員都在列。本報系資料照
監察院今明兩天將啟動恩恩案約詢，對象從新北市副市長劉和然到基層公務人員都在列。本報系資料照

監察院查辦「恩恩案」有新進展，據了解，監委將在今明兩天陸續啟動約詢，對象包括新北市副市長劉和然，還有「恩恩案」錄音檔中曾出現的基層公務人員。知情人士表示，該案牽動敏感政治神經，連監院內部都有不同意見，就怕被貼上「劍指侯友宜」的政治辦案標籤。

知情人士指出，監院的兩大查案重點，在於釐清制度面有無不完善，和執行當時的防疫指引有無疏漏。就督導責任而言，事發當時，每天都有至少上百件的確診送醫案件，相關局處首長才最清楚狀況。

知情人士說，監委先前實際走訪新北市政府履勘，了解送醫處理流程後，也基本上明白副市長不會直接督導到每件個案；就怕選前約詢劉和然，會讓外界有刻意連結侯友宜之感，徒增政治因素，讓理性討論的空間受到壓縮。

知情人士另表示，這回監院約詢名單尚包括新北市消防局（含勤指中心）、衛生局、衛生所、雙和醫院人員，總共近10人，將釐清執行當時的防疫指引有無疏漏。

衛生所 侯友宜

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