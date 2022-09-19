【專家之眼】不滿蔡英文 民進黨明爭暗鬥

最近，民進黨創黨大老紛紛挺身而出像前立委鄭寶清跳出來參選桃園市長，前副總統呂秀蓮、張俊宏則公開指證，蔡英文總統率領的執政團隊早已背離民進黨的創黨理念：清廉、勤政、愛鄉土，並說他們是阻擋人民團體採購疫苗的禍首。

連執政團隊成員的行政院政務委員張景森、參選新北市長的前立委與前交通部長林佳龍、參選台北市長的前衛福部長與疫情指揮中心前總指揮陳時中也偶有怨言，而且箭頭都隱隱約約指向蔡英文。

甚至連有「小英女孩」稱號的前台北市副市長、目前無黨籍的台北市長參選人黃珊珊也影射蔡英文是擋疫苗的幕後負責人。民進黨創黨大老反對蔡英文可說理直而氣壯。首先，當呂秀蓮、張俊宏為美麗島事件坐牢時，蔡英文還在喝國民黨的奶水。他們認為，蔡英文在民進黨創黨的過程中並無任何貢獻。

其次，喝足了國民黨的奶水之後，蔡英文為了參選民進黨的不分區立委才加入民進黨。在民進黨創黨大老的眼中，蔡英文是不折不扣的政治變色龍。

第三，在出任陳水扁政府的陸委會主委時，蔡英文高喊「一個中國」。到了2016年參選總統時，她又高舉「聯美制中」大旗，搭上「反中保台」的便車。針對中國大陸，蔡英文並沒有一定的中心思想，只是一個投機政客而已。

第四，蔡英文如果遵守民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨理念，這些創黨大老自然無話可說。問題是，蔡英文不僅把國庫當黨庫，而且還親自為高端疫苗護航大發「國難財」，這些在創黨元老眼中，不啻是犯下了民進黨的天條。

第五，民進黨從一開始就追求言論自由起家，偏偏蔡英文箝制言論自由，關閉中天電視台，還要透過「國家傳播通訊委員會」推動「數位中介法」管控網路言論自由，製造寒蟬效應，成為徹徹底底的反民主國家。至於張景森為何要說他看到台灣的網路攻防戰已染上中國大陸的文革風，而感到「不寒而慄」。如果他真的有這樣的感覺，就應該說清楚講明白。

不過，張景森顯然忘了最擅長打網路戰的不是別人，正是蔡英文。蔡英文利用網軍、側翼帶風向，並配合媒體不僅打擊國民黨與其他在野黨，而且也猛烈攻擊黨內的對手，包括現在的行政院長蘇貞昌以及副總統賴清德都是她的手下敗將。說蔡英文是網路攻擊的始作俑者絕不為過。

林佳龍在被記者問及「數位中介法」時，表示該法以數位治理國家有助於政府效率的提升，但他話鋒一轉又說，不過執政者必須要謙虛。顯然，林佳龍對於蔡英文沒收初選，不讓他有機會在台北市與陳時中一較高下，深以為憾。在他心中，蔡英文為了掌握「後蔡英文時代」的政治權力，而剝奪了民進黨有意參選者的初選權利，不僅太不謙虛，也違反民進黨的民主傳統。

有趣的是，陳時中在被懷疑他就是阻擋民間團體採購疫苗的元兇時，他氣急敗壞地表示「難道我瘋了嗎？」儘管許多名嘴與媒體都一口咬定他就是擋疫苗的禍首，但從另一個角度來看，難道他不是奉蔡英文命令行事的官員嗎？因此，從護航高端炒作股價的角度來看，陳時中顯然認為蔡英文利慾薰心，才是真的瘋了。

更有趣的是，黃珊珊最近表示擋疫苗的人「謀財害命」，「必遭天譴」！雖然不少台北市民認為她是「小英女孩」，但黃珊珊顯然明白，要靠陳時中成為2018年的前新聞局長與民進黨台北市長候選人姚文智，民進黨的支持者才會「棄陳保黃」，希望實在非常渺茫，不如直接攻擊民進黨主席，才可能吸引更多選票。

蔡英文目前還在主政，掌握大權，又主導2022年的九合一選舉，就已經有那麼多民進黨內部的反對聲浪與轉彎抹角的抨擊。由此也可想見，如果選情失利，民進黨內部各個山頭可能會對蔡英文鋪天蓋地地進行反撲。