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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

影／捷克參議院主席德拉霍斯抵台 外交部讚注入新動能

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（右）率團訪問台灣，於晚間六時抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢（左）接機。記者葉信菉／攝影
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（右）率團訪問台灣，於晚間六時抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢（左）接機。記者葉信菉／攝影

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團於8月18日至23日訪台一週，成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員及學者，一行人搭乘TK24班機於晚間6時抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢接機。

德拉霍斯稍早也在臉書說表示，他即將啟程訪台，本次行程希望能與台灣高層官員會面，並在教育、文化、網路安全、流行病學和智慧晶片研發等領域進一步合作，並進行具體談判。

外交部指出，德拉霍斯主席此行將率領團隊晉見總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、拜會立法院長游錫堃及相關部會首長，並接受外交部長吳釗燮款宴；另將就半導體科技、教育及文化等領域與我方簽訂合作備忘錄及意向書，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。

外交部表示，德拉霍斯過去曾以學者身分訪台，但此行則以參議員身分首度來訪，並與教育部及科技部次長級官員與專家共同組團，在全球疫後復甦的時刻，德拉霍斯訪團為台捷關係注入新的動能，也為雙方在共享價值基礎上深化科技與人文合作，建立穩固基礎。

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（右二）稍早也在臉書說表示，他即將啟程訪台，本次行程希望能與台灣高層官員會面，並在教育、文化、網路安全、流行病學和智慧晶片研發等領域進一步合作，並進行具體談判。記者葉信菉／攝影
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（右二）稍早也在臉書說表示，他即將啟程訪台，本次行程希望能與台灣高層官員會面，並在教育、文化、網路安全、流行病學和智慧晶片研發等領域進一步合作，並進行具體談判。記者葉信菉／攝影
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（右）率團訪問台灣，於晚間六時抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢（左）接機。記者葉信菉／攝影
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（右）率團訪問台灣，於晚間六時抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢（左）接機。記者葉信菉／攝影

外交部 捷克 教育部 蔡英文

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