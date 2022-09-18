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駐英代表謝武樵 受邀赴蘭開斯特府簽名弔唁女王伊莉莎白二世
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日辭世。英方邀請我國駐英國代表謝武樵，在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府，代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。
英女王辭世，我外交部表示，蔡英文總統及外交部長吳釗燮至感哀傷，並於第一時間透過管道向英方表達我國政府與人民誠摯悼念與慰問；英方對我國的悼唁深表感謝。
英國宣布9月19日為女王「國葬日」，外交部表示，已訓令我國駐英國代表處向英方表示，希望以最適當方式轉達台灣政府與人民的深切慰問。基於重視台英關係及雙方人民間珍貴情誼，英方因此特別邀請我國駐英國代表謝武樵大使，在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府，代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。英方對我方誠摯悼念女王逝世表達感謝。
外交部表示，感謝英國政府在王室服喪及全國人民哀傷的艱難時刻，安排謝武樵以前述方式表達我國哀悼之忱；我方也衷心祝福台英深厚友誼將在新國王查理三世（King Charles III）領導下，持續成長茁壯。
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