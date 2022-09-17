快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政治力介入？頻道商申請移頻 55台TVBS換成鏡電視

聯合報／ 記者程遠述李姿瑩戴瑞瑤何醒邦侯俐安／台北即時報導
台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）上月底向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請，將把55頻道TVBS新聞台換成鏡電視。圖／讀者提供
台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）上月底向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請，將把55頻道TVBS新聞台換成鏡電視。圖／讀者提供

台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，近來分別向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請。將把55頻道TVBS新聞台，分別移到第158頻道、149頻道。兩家業者表明，在空缺的55頻道，新增「鏡電視新聞台」，此案雖名為授權費談判，卻牽動敏感政治角力，NCC將在下周調處。

對此，TVBS表示：「除了錯愕，也對此罔顧民眾收視權益的要求深表遺憾。」TVBS日前已經拜訪NCC，「嚴正表達不同意此移頻要求，為保障觀眾收視權益而努力，其他相關揣測則不予回應。」

NCC去年雖否決大豐有線電視大股東戴永輝申請併購TBC案件，但二者仍持續結盟合作，為第三大有線電視系統業者。TBC與大豐共治後，旗下八家系統台涵蓋新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄等六縣市，達近百萬用戶。根據公文，頻道商欲在第55台新增鏡電視新聞台，是為「落實多元傳播需求、提供民眾多元選擇」。

國民黨立委洪孟楷表示，從中天被撤照後，NCC的公信力就大受質疑，這次事件發展將仔細監督，呼籲NCC和民進黨政府，維持機構中立和獨立性，別傷害民主社會重要的媒體自由。國民黨立委賴士葆表示，鏡電視早從拿照起，就被質疑綠營派系介入，若NCC讓此案通過，就更坐實民進黨執政下的新聞自由已沒有民主。

NCC發言人翁柏宗表示，有線電視系統申請基本頻道都有訂定SOP，收到頻道規畫變更申請後，已行文函請地方縣市政府表示意見，將由四面向審議，包含市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益，等NCC收到縣市政府意見後，會再討論。

大豐表示，此案純屬授權金商業談判，無關政治，早從去年九月就與TVBS代理商洽談，盼能由TVBS直接對談、不要透過代理商。TBC晚間也聲明指旗下各系統考量各新聞頻道價值、經營方式，此次頻道異動純屬商業事件，勿為不當泛政治化聯想臆測，全案靜待主管機關NCC審理。

TBC過去頻道分佈在桃園、竹苗、台中，尤以台中為重。大豐大股東戴永輝藍綠交好，也因為新北系統業者，與蘇貞昌子弟兵、立委張宏陸關係好，2015年跨足高雄，更與民進黨新潮流建立深厚友誼。TBC、大豐結盟後，被視為新蘇拿下新媒體版圖。

NCC TBC 民進黨 鏡電視 新聞自由 洪孟楷 張宏陸 賴士葆 蘇貞昌 新媒體

延伸閱讀

有線電視與TVBS爆授權費談不攏 鏡電視逮到機會要搏命

才說回歸家庭請辭「機智校園」 宥勝遭爆早接新戲

TVBS主播宮鬥有後續！她遭爆曠職被記10大過解雇

劉建國控雲林是張家禁臠 縣府：哪黨控制雲林13年？

相關新聞

頻道商申請 55台TVBS改為鏡電視

台灣第三大有線電視系統ＴＢＣ（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，近來分別向國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提出移頻申請。將把五十...

藍質疑民進黨派系介入鏡電視

ＴＶＢＳ移頻案牽動敏感政治角力，ＴＢＣ（台灣寬頻通訊）、大豐有線電視強調此案為授權金商業談判。不過，ＴＢＣ過去頻道分佈在...

陳明通訪泰行蹤被曝 朝野齊轟國安局內控

國安局長陳明通七月訪泰行蹤在社群媒體遭披露，昨全案持續延燒。針對朝野質疑國安局長行蹤被掌握，恐有國安疑慮，民進黨立委羅致...

政治力介入？頻道商申請移頻 55台TVBS換成鏡電視

台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，近來分別向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請。將把55...

捷克參議員德拉霍斯訪團18日抵台 將晉見蔡總統

外交部今天表示，捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團應台灣邀請，...

老屋變餐廳賺進復甦商機 文資還剩下什麼？

台灣歷經荷蘭、西班牙、日本的殖民統治，留下許多特色的老房子，從被指定成古蹟、歷史建築到文化景觀，甚至被一夕之間拆除毀滅，命運大不同；這些年來被整修、活化利用的作法，也出現不少雜音，最明顯的現象是老房子充斥著中高價位的餐廳、與原始精神不搭調的用途，讓人們開始反省，老房子作餐廳、賣店使用後，文資還剩下什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。