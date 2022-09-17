政治力介入？頻道商申請移頻 55台TVBS換成鏡電視

台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，近來分別向國家通訊傳播委員會（NCC）提出移頻申請。將把55頻道TVBS新聞台，分別移到第158頻道、149頻道。兩家業者表明，在空缺的55頻道，新增「鏡電視新聞台」，此案雖名為授權費談判，卻牽動敏感政治角力，NCC將在下周調處。

對此，TVBS表示：「除了錯愕，也對此罔顧民眾收視權益的要求深表遺憾。」TVBS日前已經拜訪NCC，「嚴正表達不同意此移頻要求，為保障觀眾收視權益而努力，其他相關揣測則不予回應。」

NCC去年雖否決大豐有線電視大股東戴永輝申請併購TBC案件，但二者仍持續結盟合作，為第三大有線電視系統業者。TBC與大豐共治後，旗下八家系統台涵蓋新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄等六縣市，達近百萬用戶。根據公文，頻道商欲在第55台新增鏡電視新聞台，是為「落實多元傳播需求、提供民眾多元選擇」。

國民黨立委洪孟楷表示，從中天被撤照後，NCC的公信力就大受質疑，這次事件發展將仔細監督，呼籲NCC和民進黨政府，維持機構中立和獨立性，別傷害民主社會重要的媒體自由。國民黨立委賴士葆表示，鏡電視早從拿照起，就被質疑綠營派系介入，若NCC讓此案通過，就更坐實民進黨執政下的新聞自由已沒有民主。

NCC發言人翁柏宗表示，有線電視系統申請基本頻道都有訂定SOP，收到頻道規畫變更申請後，已行文函請地方縣市政府表示意見，將由四面向審議，包含市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益，等NCC收到縣市政府意見後，會再討論。

大豐表示，此案純屬授權金商業談判，無關政治，早從去年九月就與TVBS代理商洽談，盼能由TVBS直接對談、不要透過代理商。TBC晚間也聲明指旗下各系統考量各新聞頻道價值、經營方式，此次頻道異動純屬商業事件，勿為不當泛政治化聯想臆測，全案靜待主管機關NCC審理。

TBC過去頻道分佈在桃園、竹苗、台中，尤以台中為重。大豐大股東戴永輝藍綠交好，也因為新北系統業者，與蘇貞昌子弟兵、立委張宏陸關係好，2015年跨足高雄，更與民進黨新潮流建立深厚友誼。TBC、大豐結盟後，被視為新蘇拿下新媒體版圖。