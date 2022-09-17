首談農委會研究案爭議 林智堅：誠信比選市長重要
民進黨緊咬國民黨桃園市長參選人張善政昔日農委會委託研究計畫爭議，農委會昨天說有6篇重複度高。過去被國民黨狂打論文門事件的新竹市前市長林智堅今天受訪，首度談及研究計畫爭議，他說要「提醒張善政先生，誠信比選市長還要重要」，應盡速講清楚、說明白。
林智堅說，他想提醒張善政先生，自己過去在桃園市和他選舉的時候，張特別說誠信比學問更重要，「今天我也要提醒張善政先生，這個誠信比選市長還要重要」；這個計畫是攸關5736萬元，是納稅人的錢，張善政先生現在選擇逃避回避，沒有面對。
「我覺得他應該要用同一套標準，應該要盡速把這整件事的來龍去脈說清楚、說明白，這才是一個對市民負責的態度」。
另有媒體人黃揚明說，林智堅若真的現身幫沈慧虹站台，余正煌就會有法律動作？對此，林智堅表示「我沒有評論」，另針對台北市長柯文哲說陳明通身為老師要負最大責任？林智堅也回應強調「我想這個事情我們應該要尊重學校學倫會的審定。」
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