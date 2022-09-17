陳明通赴泰行程全都露 王鴻薇：國安局變不安局

國安局長陳明通7月初赴泰國行程全被社群媒體披露，台北市議員王鴻薇今天說，令人更毛骨悚然的是連一行人入境的海關刷臉照片都被公開在網路上，但事發至今國安局三緘其口，她認為國安局一定要給國人一個交代，說明是否我國和泰國之間出了什麼問題。

王鴻薇在臉書上表示，國安局變成不安局，陳明通7月初赴泰國行程全都被社群媒體披露，連入境的海關刷臉照都被公開，國安局一定要給國人一個交代，為什麼堂堂國安局長行蹤全被掌握，連只有政府部門才可能擁有的海關刷臉照都被公開，真的是「恐怖」。

王鴻薇說，陳明通泰國行被公開的資料包括入境時間，入境半島酒店的收據，入境時的海關刷臉照，前兩者都還可以說是國安局有「內鬼」，但這也應該非常好查，尤其收據經手的人應該有限，如果有出賣情資也可以立刻鎖定。但是入境泰國的海關刷臉照何以被外傳，國安局或外交部能查嗎？查得出來嗎？有可能是泰國方面洩露出去？如果確實如此，我國和泰國之間出了什麼問題？

王鴻薇說，事情爆發後，政府官員辯說泰國是全球情報中心，言下之意，我國的國安頭子是到泰國去蒐集情報。泰國這麼重要，但是蔡政府為何對泰國外交人事的安排都一直是酬庸，而非派任專業的外交官？甚至駐泰國前代表李應元去年8月因病請辭、11月病逝，外交部竟然拖到今年6月才任命新任大使莊碩漢，顯示蔡政府對泰國的外交工作並不積極。

王鴻薇說，李應元前一任代表則是童振源，過去民進黨立委管碧玲女婿可以派駐泰國坐領高薪，就是當童振源的機要。從外交的人事安排來看，民進黨政府根本沒把泰國當成重點，並非專業或外交任命，而是政治安排。