羅智強訪美確診3天 打亂行程

「我確診了，確診第三天」，前台北市議員羅智強訪美行程中間，突在9月2日宣布參選總統，今天下午又在臉書表示確診，行程受影響。

羅智強表示確診前兩天夜咳整晚無法睡，頭痛欲裂，喉嚨一直覺得很乾很乾，好像在喉嚨長了一塊沙漠一樣，必須一直喝溫開水，才能稍稍緩解喉嚨的乾痛，由於晚上都睡不好，所以臉看起來腫腫的。

「最麻煩的是行程大亂」，羅智強說，他先取消8天3個城市（拉斯維加斯、鳳凰城、華盛頓DC）的活動，在僑胞的幫助下找到隔離住所，先好好隔離，把病養好到檢測陰性再說。至於紐澤西和紐約的活動，得先看他接下來是否轉陰性，總之一切按照美國的防疫規定來做。

羅智強表示，在美國確診真的是非常麻煩，還好有幾位好友照顧和幫忙，也謝謝3個城市僑胞的體諒，真的很想當面和大家報告我的計畫，無奈天不從人願。在台灣的朋友也不用太擔心我，今天，他的症狀好多了，就是輕微咳嗽跟輕微發燒、有點疲倦而已，希望病魔趕快退散，他可以早點恢復活蹦亂跳、衝勁滿滿的羅智強。