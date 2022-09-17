林佳龍合體林飛帆 談兩岸關係與國際情勢

新北市長參選人林佳龍透過Podcast線上播音「阿龍開港」，EP7林佳龍邀請林飛帆對談兩岸關係與國際情勢。為聽眾解讀目前國際情勢的變化，也談到台灣面對中共的文攻武嚇，更應該深化自身民主，從中央到地方，必須其一信念，凝聚共識，同時與臨近民主自由國家結盟，才能真正成為一個正常國家。

林佳龍選辦表示，野百合學運世代出身的林佳龍與太陽花學運的林飛帆，兩人對於台灣政治民主發展都有深刻的觀察，不同世代面對的中共的文攻武嚇課題，有不同也有相同。林飛帆認為，雖然世代不同，但追求民主運動的精髓卻是一樣的。野百合學運是要突破威權、追求民主化，泛太陽花世代是在民主化的環境下成長，但卻遭遇挑戰，因此努力的方像是如何深化、鞏固民主。

林飛帆表示，中國近幾年對台灣的威脅與挑戰已和過去完全不同，而俄烏戰爭爆發更是關鍵轉捩點，讓大家看到威權統治者面對區域情勢的決策方式，和過去一般人所理解的邏輯是不同的，因此國際秩序被破壞、挑戰的焦慮感更強烈。我們現在面對的狀況是威權統治者不斷在擴張、威脅區域秩序，嘗試想改變地緣政治，而統治者高舉民族主義訴求來擴張其威權，衝動之下，最後就會走向戰爭。這也是台灣目前到面臨最棘手、最嚴肅的挑戰。

林飛帆指出，觀察中國國家領導人習近平近年來的作為，他為了追求中華民族的偉大復興，只要非我族類都盡全力打壓，例如香港鎮壓、新疆集中營、對台的軍事擴張、威脅等，他就是一個最最清晰、在整個印太區域裡面的最大的安全威脅。林佳龍也呼應表示，過去台海問大家都只認為是台灣跟中國間的紛爭，但現在狀況已經不同，中國的崛起其實是一種擴張性、想改變世界秩序的行動，台灣此時此刻就更應該彰顯印太地區的民主價值。

林佳龍認為，面對外界局勢的變化，各種壓迫人權、操弄他國內政、獨裁、黨國體制等病毒，台灣是全世界中最有免疫力的，因為台灣經常在第一線面對各種挑戰，但病毒時常在變種，台灣該如何因應？林飛帆認為，從這次中共對台的軍事演習、經濟制裁，還有各種對台民間社會的滲透，台灣除了得更小心外，也必須鞏固台灣人民更強烈的民主意識，也就是台灣身為一個國家的原因就是「民主」，唯有深化民主，才能成為一個共同體。

此外，林飛帆也認為，治理層面上也應該要有更完整的框架，從中央到地方都應該要有一致的共識去面對中國。這次國民黨副主席夏立言赴中國引發紛擾，國民黨執政縣市首長就沒有這樣的共識，反而附和此事，認為兩岸還是要持續對話，但最後的結果就是中共還是宣布軍演，顯見中國的威權擴張已經不是靠綏靖主義可以達成的，台灣還是必須自我強化。

林佳龍認為，就像對抗變種病毒，必須不斷提升自體免疫力，而台灣也必須持續加強民主的意志與能力，雖然台灣已經政黨輪替3次了，但持續深化的民主是從中央到地方，所有地方都是民主政治，台灣的政治沒有什麼地方政治跟全國政治，它在全世界看起來就是一個國家的政治，面對中共的操弄時，我們的地方選舉也會具有全國性民意的意涵，因此「民主不能有不忠誠的反對黨，還是要以國家利益跟安全為共識。」

林佳龍表示，國際政治還是以實力主義，當中國崛起後，台灣問題成為中國想要擴張的藉口，必須和志同道合的民主國家一起協力，不讓中國各別擊破，如此一來，才不會導致最後不得不為了反擊引發戰爭。台灣在全世界中，是最了解中國、最在乎自己的，身為台灣的國家領導人得去凝聚更強的國內共識、尋求國際支持，因此不管中央到地方，要整合共識、深化民主，才能邁向正常國家。