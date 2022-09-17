陳明通訪泰行蹤被掌握 立委質疑國安局內控出問題

近日社群媒體一名泰國人接連揭露我國安局長陳明通入境泰國詳細時間、下榻酒店收據等資料，甚至連入境照片都被公布，外界質疑陳明通行蹤完全被掌握，恐有國安疑慮。民眾黨立委邱臣遠表示，這顯然是國安局內控出現問題，呼籲陳明通開議後盡速到立法院外交國防委員會進行說明。

邱臣遠表示，陳明通是重要行政首長，特別是涉及我國安根情報相關單位首長出訪，卻出現行蹤被人掌握情形，確實要注意，國安局責無旁貸，要求陳明通盡快到立法院進行報告說明，若涉及國安無法對外公開部分，也應該跟國防外交委員會的委員說明。

除此之外，針對國安局能否保護國安局長情資偵蒐、情報外洩等問題，國安局內部要檢討，必須嚴肅正式這個問題的嚴重性。

邱臣遠說，國安局內控機制顯然有問題，否則國家情報頭子的行蹤，怎麼會被人掌握一清二楚，這涉及情資外洩跟洩密問題，國安局務必要徹底調查，給國人一個交代。