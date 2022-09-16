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習近平、普亭會面重申「一中原則」 外交部：顛倒是非

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中國國家主席習近平(左)15日在烏茲別克與俄羅斯總統普亭(右)會面。(美聯社)
中國國家主席習近平(左)15日在烏茲別克與俄羅斯總統普亭(右)會面。(美聯社)

中國大陸國家主席習近平15日與俄羅斯總統普亭會面時，兩人重申「一個中國」原則，普亭並譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為。外交部今回應表示，對普亭顛倒是非的說法，外交部表達嚴正抗議，並對俄國扈從中國共產黨威權擴張主義政府，持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述予以嚴厲譴責。

普亭與席近平15日在烏茲別克出席「上海合作組織」元首峰會時於場邊會見，普亭說，俄羅斯堅持「一個中國」原則，譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為，習近平也讚賞俄羅斯堅持一中原則，強調「台灣是中國的一部分」，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。

外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，雙方在民主、自由、人權及法治等方面存在巨大差異，中國共產黨專制政權也連一天都沒統治過自由民主台灣，這是長年存在的事實與國際公認的兩岸現狀，無論中國共產黨政權如何片面扭曲其對台灣的主張，都無法改變客觀事實。

外交部指出，自非法侵略烏克蘭以來，俄羅斯受到國際社會制裁，但中俄雙邊經貿往來反而暴增，中國協助維持俄羅斯的經濟穩定，俄羅斯因此曲意奉承中方的荒謬言論，發表違背事實、貶損台灣主權的不實陳述，我國強烈不滿也無法接受。

而對中國威脅台灣國家安全，意圖片面改變台海現狀，以遂行其擴張主義，卻在國際上與侵略者俄羅斯抱團取暖，反稱維護和平與現狀者為挑釁，高度顯示中俄威權合流對國際和平穩定與民主自由造成的危害，外交部呼籲國際社會，共同譴責中國共產黨政權對台威脅，阻止威權主義的擴張。

外交部也表示，台灣政府與人民將本著自助人助的決心，全民團結一致，堅定防禦中國對台灣的文攻武嚇，並加強與包含美國在內等民主陣營國家合作，厚植國際友台的正義力量，堅定捍衛台海安全、民主自由的共享價值及以規則為基礎的國際秩序，善盡國際社會成員的責任，以共同維護印太地區的自由開放，以及全球的和平穩定與繁榮。

俄羅斯 外交部 普亭

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