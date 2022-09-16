朝野拍板立法院23日開議 數位部歸屬委員會20日協商

立法院長游錫堃今天邀集朝野協商討論新會期開議日，經過約1個半小時討論，各黨團達成共識，新會期於23日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長列席進行施政報告並備質詢。另外，新成立的數位發展部歸屬委員會部分，定於20日朝野協商，並邀請數位發展部長唐鳳列席。

根據朝野協商共識，23日開議當天邀請蘇貞昌率各部會首長進行施政報告，並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行，質詢依國民黨團、民進黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨團順序輪流交叉方式進行。

針對數位部歸屬委員會，朝野黨團將於20日在進行協商討論，若無法達成共識，將送交院會處理。另外，外界關注的「警械使用條例部分條文修正草案」，將在30日院會進行討論。

其他議程規畫部分，10月4日及10月7日邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫等相關部會報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」質詢，質詢人數為20人，分別由民進黨團推派8人、國民黨團推派8人、民眾黨團及時代力量黨團各推派2人，未參加黨團委員得優先發言，質詢順序依例授權議事處辦理。