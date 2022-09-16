「民進黨有選舉需要」 柯文哲估政府選前開放邊境

近期疫情升溫，台北市長柯文哲今天說，他預計疫情這幾天是洪峰高原期，洪峰一段時間後9月底趨緩，之後變成流感化，年底投票前政府應會處理開放邊境，「因為選舉前都有要選舉紅利」，笑說這是他以自己的醫學知識和政治經驗做出來的預測。

柯文哲今天出席「2022中小企業 ESG博覽會」，他致詞時表示，解封之後，不管明年誰當選市長，台北市政府明年最重要的工作就是2050淨零碳排的目標。

柯文哲說，他之前估計9月26日疫情達到洪峰，但因為中秋連假人流增加，預計洪峰會往前移一點，他看這三天雙北的感染人數大約都是一萬五千人、一萬六千人，應該是洪峰高原期，估計大概這波過了就過了。

柯文哲說，現在每天住院大概一百零幾位，一個月前才五十幾人，疫情的確有比較嚴重，但不管如何，該感染的都感染了，該打疫苗的也打了，就算疫情進來也無法很快散布出去，目前看來疫情會在月底下降，之後變成流感化。

柯文哲說，預計邊境解封應該會在年底投票前，因為選舉前都要有選舉紅利，邊境解封配合民進黨選舉會有需要，一定會處理，這是他以自己的醫學知識加上政治經驗做出來的預測。