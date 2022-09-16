郭柯配組合？高虹安：目前都未知 但會是最強第三勢力

媒體人黃揚名日前大爆料，去年鴻海集團創辦人郭台銘為了能成功買進BNT疫苗，被黨政高層要求簽下「2024不參選總統切結書」。對此，郭台銘尚未出面回應，總統府則澄清未聽聞此事。民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安今早上接受廣播專訪時，她表示，未看過文件、未聽到簽署事情。主持人追問柯文哲與郭董未來合作？高虹安說，目前都未知，但地方認為兩人若能搭配，會是最強的第三勢力組合。

高虹安今天早上接受千秋萬事廣播節目專訪，她回應自己未看過文件、也未聽到有簽署，她不能代表郭辦發言，但的確沒有聽聞此狀況。高虹安解釋，若真的簽了不參選總統切結書，到時候若郭董有意選總統，反而拿出這個文件，外界會認為「郭董為了蒼生被逼簽文件」，這個邏輯很奇怪，因此比較不可能是簽白紙黑字的切結書，不管如何，她相信郭董買疫苗是為了幫助人，郭董在臉書向總統喊話等，所有的動作都是為了採購疫苗。

高虹安指出，參選是自己的權利，若真的為了買疫苗，還要保證不是為了選總統，這個因果關係會讓外界感覺到原來政府可以決定是否買疫苗，她認為政府應該要站在人民立場，若有民間願意協助，應該要一起來想辦法解決，目前這樣的討論對民進黨政府很傷。

主持人王淺秋也問「郭台銘是否要選2024的總統？」高虹安認為，郭董現在的主力是投資大健康產業、投入慈善公益等，之前郭董出面回應殺警案，是因為他自己是警察的子弟，除此之外，目前他很少做相關發言，外界也不用過多猜測，郭董就是先做好自己要做的。

高虹安說，外界也問過她是否期望郭董2024出來參選？她當然也會期待有優秀、拼經濟、具國際觀的政治人物，但畢竟參選是個人意願，他若在不同的角度可以幫助社會，舉例來說買疫苗，若郭董是政治人物的身份，就會有很多阻力，但單純是民間力量，相對來說就比較容易，「大家可以期待（郭台銘參選），但目前看起來郭董沒有此意圖，就是做好自己的事情。」

是否邀請郭董來新竹站台？高虹安說，她身為郭董的子弟兵，未來若有大型的活動，會發邀請函讓郭董知道，讓他知道參選的進度，但還是要看郭董的意願與時間。

王淺秋詢問「民眾黨柯文哲與郭董之間，可能再有密切的合作嗎？」高虹安表示，柯文哲是黨內主席，年底卸任後，他明確表達要努力2024總統，郭董這邊也有自己的事業、慈善公益活動在進行，現在離2024有一段時間，這段時間未來是否有契機醞釀，目前都不知道。

但郭台銘與柯文哲的組合，她在地方有聽到很多民眾的期待，民眾認為光靠柯文哲一人出來會比較辛苦，若能搭配郭台銘，符合民眾心中第三勢力的最強組合，先不談誰配誰，但民眾對郭董出來參選的期待值很高。