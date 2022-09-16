幕後／柯文哲曾積極想見郭台銘未成功 高虹安之戰成2024關鍵

鴻海集團創辦人郭台銘傳出為採購疫苗，簽不參選總統切結書，恐衝擊2024「郭柯配」。台北市長、民眾黨主席柯文哲被問及此事，笑稱「不需要回答假設性問題，等先確定真相再來處理」、「想太多了。」據悉，柯文哲在民眾黨立委、郭家軍高虹安登記參選新竹市長前，積極聯繫郭台銘，但郭要出國，兩人未成功見到面。

柯文哲積極布局2024，將年底選戰重點擺在台北跟新竹。據悉，柯文哲除了原先在台北市議會的「柯友友」們外，也透過民眾黨台北市長參選人黃珊珊，與藍營年輕議員接洽聯繫，吸取淺藍選票，此外更希望透過高虹安，作為與郭台銘之間的橋樑。

高虹安今年7月曾表示，在郭台銘出國前，她已親自報告參選新竹市長的決定，而郭也表達支持。據悉，早在高虹安登記前，柯文哲透過高虹安，要去找郭台銘談相關事宜，但郭當時要出國，郭柯未成功見到面。

柯文哲15日中午也在民眾黨直播《民眾之聲》中提及，當初「老郭（郭台銘）」給他名單挑選時，他秒選高虹安，「因為理工、女性，很稀有，至於其他人選就丟給親民黨。」一旁文宣部主任許甫立刻緩頰地說，「你不要再講這個了，高虹安很棒。」

一名黨內人士說，柯八年任期內已與許多藍營議員建立關係，而這次黃珊珊出來競選，也的確吸納許多藍營青年支持，而柯透過黃珊珊吸藍營年輕票、透過高虹安連結郭台銘，進而爭取知識藍、經濟藍的選票，實質裂解國民黨，高虹安的角色極為重要，也是柯文哲爭取總統大位的關鍵拼圖，從近期柯多次造訪新竹，可看出他對於高虹安及新竹這一戰的重視。

民眾黨立委、選戰小組召集人蔡壁如表示，選舉前最後一個月，柯文哲重點會放在台北跟新竹，積極輔選市長參選人，而她跟立委邱臣遠則是會全台輔選議員等參選人；至於郭柯欲會面一事，蔡壁如則說，還是要看二位老闆有沒有時間碰面，但她對此事樂觀其成，只是不是很清楚最近是否會談碰面，很多行程都是秘書去安排。

「柯文哲需要郭台銘，比郭需要柯還多。」東海大學政治系教授沈有忠認為，郭台銘先前已試過一次總統大選，而對柯文哲而言則是背水一戰，郭會不會起心動念，還是要看柯文哲勝選機率有多高，只是郭柯在個性及如何合作也是一大難題，有高虹安在雖是多一個橋樑，但最根本的如何合作，才是最重要的。