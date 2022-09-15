快訊

美參院外委會通過台灣政策法 將送院會審查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美參院外委會通過台灣政策法 將送院會審查

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。 記者張文馨／攝影
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。 記者張文馨／攝影

歷經近2小時討論，美國聯邦參議院外交委員會14日下午以17票贊成、5票反對，表決通過台灣政策法案，下一步要送院會審查。

外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，根據提案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲當時形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

梅南德茲會後受訪表示，主要修正象徵性條文，例如將駐美代表處更名案改為如「國會意見」等建議性質，刪除美國在台協會處長的人事任命需國會同意的條文；其他如安全協助、國際參與和經濟往來等實質內容並未調整。

他說，委員會通過的版本跟原版差異不是太大，期待法案接下來的進展。

美國 台灣政策法 台美關係

延伸閱讀

美參院開審台灣政策法 梅南德茲：挺台但不改變美政策

美審《台灣政策法案》草案　國台辦嗆堅決反對

梅南德茲：台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案

【專家之眼】務實推動台灣政策法 以免空歡喜一場

相關新聞

美參院開審台灣政策法 梅南德茲：挺台但不改變美政策

美國參議院外交委員會十四日起審查台灣政策法案，由於拜登政府對這項法案部分內容表示擔憂，委員會主席暨法案提案人梅南德茲十三...

美參院外委會通過台灣政策法 將送院會審查

歷經近2小時討論，美國聯邦參議院外交委員會14日下午以17票贊成、5票反對，表決通過台灣政策法案，下一步要送院會審查。

這記迴力鏢 打破指揮官的防疫神話

蔡英文總統和台北市長候選人陳時中到現在還搞不懂，台灣抗疫成績被國際誇讚，為什麼在國內卻招致高仇恨值？是國民黨潑髒水嗎？是台北市長柯文哲抹黑嗎？都不是，是1500萬人次打BNT疫苗的都曉得，打在身上的那劑疫苗是慈濟、鴻海／永齡基金會、台積電購買捐贈給政府的。

IPAC峰會聚焦台灣 美議員籲立法抗中

對華政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）十三日在美國國會山莊舉行峰會討論行動計畫，邀請仍沒有共同主席代表在聯盟的烏克蘭和台灣參與...

呂秀蓮指對台良藥 不能一次全吞

前副總統呂秀蓮昨天表示，「台灣政策法」對台灣是遲來的正義，但「生病時要吃藥，吃藥也不是一次全部吞下去」，這時候兩岸烽火連...

「台灣政策法」審查 我官方低調 朝野立委歡迎

美國參議院外交委員會將審查「台灣政策法」，朝野立委都表達歡迎，但我官方低調。據悉，由於是美國議員主動推動的法案，我方不便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。