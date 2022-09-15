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美參院外委會通過台灣政策法 將送院會審查
歷經近2小時討論，美國聯邦參議院外交委員會14日下午以17票贊成、5票反對，表決通過台灣政策法案，下一步要送院會審查。
外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，根據提案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲當時形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。
梅南德茲會後受訪表示，主要修正象徵性條文，例如將駐美代表處更名案改為如「國會意見」等建議性質，刪除美國在台協會處長的人事任命需國會同意的條文；其他如安全協助、國際參與和經濟往來等實質內容並未調整。
他說，委員會通過的版本跟原版差異不是太大，期待法案接下來的進展。
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