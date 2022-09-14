超高齡社會對策方案 蘇揆：預計4年投入逾1200億

行政院長蘇貞昌今主持「行政院社會福利推動委員會」第31次委員會議時表示，蔡總統相當重視對國人的全齡照顧，從預算、政策、法案等層面建構完整的社福體系，其中少子女化對策預算、長照經費及住宅經費均大幅增加，今年整體社會福利支出已超過6000億元，為歷年最大規模，明年更將突破7000億元。

蘇貞昌表示，為妥善因應台灣人口老化問題，去年9月行政院核定修正「高齡社會白皮書」，且政務委員林萬億也召集相關部會共同研擬提出「因應超高齡社會對策方案」，預計4年（2023-2026年）投入逾1200億元，具體落實高齡社會白皮書各項政策目標。

蘇貞昌表示，今年整體社會福利支出超過6000億元，已是歷年最大規模，明年更將突破7000億元。政府除了投入更多資源，透過各項政策，扶老顧幼，譬如在擴大不孕症治療補助方面，自去年7月迄今，已有超過4400名新生兒，預估今年底將達近萬名。此外，育兒津貼原為每月2500元，去年8月起已增加至3500元，而8月起再調高至5000元，且第2胎及第3胎以上分別提高至每月6000元及7000元；另育嬰留職停薪津貼也從6成薪調高到8成薪。

蘇貞昌聽取衛福部報告「高齡社會白皮書推動辦理情形」後指出，台灣已從「高齡化」社會邁入「高齡」社會，然而人口老化速度仍持續上升，2026年將邁入「超高齡社會」。為妥善應對如此重大人口結構的變化，蔡英文總統上任以來，政府已持續投入更多資源，並完善相關法制，同時去年9月行政院亦核定修正「高齡社會白皮書」，以「自主、自立、共融、永續」4大願景，制定各項行動策略。

蘇貞昌說，特別感謝林萬億召集相關部會共同研擬，並於本次委員會提出「因應超高齡社會對策方案」，預計4年（2023-2026年）投入逾1200億元，具體落實高齡社會白皮書各項政策目標，其中包含若干創新措施，例如將推動「健保住院整合照護計畫」、設立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」等，同時也有強化既有工作，希望促進各種高齡產業的創新研發。

蘇貞昌表示，本方案除請參酌委員所提意見、充實相關內容，使之更加完備外，同時也請各部會在推動各項措施時，應靈活搭配相關政策執行，從觀念、方法的改變做起，以提升整體高齡友善環境，讓長者皆能獲得妥適的照顧。

針對衛福部所提「強化社會安全網計畫辦理情形」報告，蘇貞昌表示，蔡總統上任後，即推動強化社會安全網計畫，第一期計畫自2018年起至2020年止，3年投入約69億元；去年7月，他再核定第二期（2021-2025年）計畫，5年投入約407億元，較第一期計畫增加約338億元。第二期計畫實施迄今，協助地方政府布建社福中心達150處，並增加服務人力，已有具體成果，值得肯定。

蘇貞昌指出，為使第二期計畫持續精進，請衛福部定期檢核各縣市執行成果，落實縣市考核機制，並了解各地方執行時所遭遇的困難，找出問題癥結點，以協助未達標的縣市排除困境。