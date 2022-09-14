美明審「台灣政策法案」 美學者：會過但可能有修正版本

美國聯邦參議院外交委員會明凌晨審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），哈佛大學費正清研究中心研究員尹麗喬（George Yin）表示，明天審查應會通過，但按立法程序，還要經眾議院及參議院來回討論，可能會有修正版本，最後何時正式生效則要看議事程序，「也可能明年才生效」。

台灣政策法案內容包括賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名、支持台灣參與國際組織、提供45億美元軍售支援額度等，被視為「台灣關係法」後台、美間最重大法案。

尹麗喬表示，雖白宮有表態擔憂該法案部分內容，但美國的行政、立法分立，反中氛圍是現在兩大黨共識，所以該法案明在外委會審查時應會通過，尤其美國政壇大多支持加強台灣防衛能力。

他分析，「台灣政策法案」會提案及高機率通過，原因在於中國表現出不管他國如何調整，就是要改變台海現狀企圖，例如鎖台軍演、越過台海中線、戰狼外交等，都讓美國認為有必要向中國強硬表態，就像美國眾議院議長裴洛西來台一樣。

尹麗喬指出，中國在外交上對美國展現出「同意不絕對就是絕對不同意」態度，缺少妥協空間，美國當然沒理由單方面不斷讓步，「台灣政策法案」等強化印太同盟戰略，就是對中國的回應，也符合美國利益現況。

而法案若過是否引起中國強烈反應，尹麗喬認為，中國近期將舉行20大，明年還有兩會，再加上中國近期經濟、內政等問題多，無法太過分心處理，穩定政局前應不會有過激舉動「針對裴洛西來的軍演已經是上限」。

不過尹麗喬也強調，「台灣政策法案」就算正式成為法律生效，也不應視為美國想要放棄一中政策，因為維持現狀來說，仍然符合美國國家利益，不應解讀成美國是要在此立場上轉變。

尹麗喬並提及，中、美態勢現有點傾向於外交上的「安全困境」（security dilemma），兩國不斷加碼對抗情境，應要小心衝突加劇，中、美及台灣都還是應找出彈性或對話空間，才不至於衍生出最壞的戰爭結果。