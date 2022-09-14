陸委會傳售「澳門國父紀念館」 藍委批找藉口敗家

傳陸委會擬出售在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，原因是因為怕中共沒收。國民黨立委李貴敏今天批評，民進黨政府預算浮編、鋪張浪費可多了，國債更是屢創新高，居然連變賣國產都想得到？難道民進黨政府眼裡只看得到錢、不在乎歷史和民主價值？

李貴敏質疑，不知道捍衛歷史建築，甚至是別具國家歷史意義的國有財產的重要性，這跟敗家子把宗廟祠堂賣掉有什麼兩樣？

李貴敏指出，官員和民進黨立委說得好聽，説是因應駐澳門辦事處於無派駐正式人員時，「澳門國父紀念館」可能被大陸沒收。但賣給別人，大陸就不沒收了？民進黨政府在乎的是「中華民國」四個字？在乎「國父」與「中華民國」歷史？還是想要售屋賣厝的收入？

李貴敏表示，駐澳門辦事處需要派駐正式人員，不是陸委會的工作嗎？捍衛國有財產不是陸委會的法定職責之一嗎？竟然還有臉說要「全力保護在澳門的國有財產」？就連跟大陸協商或法律攻防都不敢了，還談捍衛中華民國？沒本事保護海外的國家財產，就別再空口說白話，也別再找藉口敗家花錢了。

李貴敏也說，別拿雙橡園來比，國民黨當初在與美國斷交的壓力下，為保存中華民國國產，在外交上花了多少力量、多少努力，況且雙橡園是在美國，類似模式在香港、在澳門行得通嗎？行政部門倒是説清楚想把國產轉到誰名下，還是收到賣國產的款項後，就拍拍屁股了事？