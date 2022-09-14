快訊

遭台大生質疑曾和大陸往來 葉丙成：從未附和政治立場

重機騎士遭夾擊命喪新生高架！身分曝光網不捨 鄭明典發文哀悼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會傳售「澳門國父紀念館」 藍委批找藉口敗家

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。記者許正宏／攝影
國民黨立委李貴敏。記者許正宏／攝影

傳陸委會擬出售在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，原因是因為怕中共沒收。國民黨立委李貴敏今天批評，民進黨政府預算浮編、鋪張浪費可多了，國債更是屢創新高，居然連變賣國產都想得到？難道民進黨政府眼裡只看得到錢、不在乎歷史和民主價值？

李貴敏質疑，不知道捍衛歷史建築，甚至是別具國家歷史意義的國有財產的重要性，這跟敗家子把宗廟祠堂賣掉有什麼兩樣？

李貴敏指出，官員和民進黨立委說得好聽，説是因應駐澳門辦事處於無派駐正式人員時，「澳門國父紀念館」可能被大陸沒收。但賣給別人，大陸就不沒收了？民進黨政府在乎的是「中華民國」四個字？在乎「國父」與「中華民國」歷史？還是想要售屋賣厝的收入？

李貴敏表示，駐澳門辦事處需要派駐正式人員，不是陸委會的工作嗎？捍衛國有財產不是陸委會的法定職責之一嗎？竟然還有臉說要「全力保護在澳門的國有財產」？就連跟大陸協商或法律攻防都不敢了，還談捍衛中華民國？沒本事保護海外的國家財產，就別再空口說白話，也別再找藉口敗家花錢了。

李貴敏也說，別拿雙橡園來比，國民黨當初在與美國斷交的壓力下，為保存中華民國國產，在外交上花了多少力量、多少努力，況且雙橡園是在美國，類似模式在香港、在澳門行得通嗎？行政部門倒是説清楚想把國產轉到誰名下，還是收到賣國產的款項後，就拍拍屁股了事？

澳門 李貴敏 民進黨 國民黨

延伸閱讀

「報案」製造寒蟬效應？查網友IP？藍委籲陳時中說清楚

鍾東錦、徐正文違紀參選遭國民黨開除黨籍 魏嘉賢黨籍被撤銷

內政部貼文諷楊丞琳「笑死」 藍委：不同意你就用國家機器打壓

免治馬桶政策引發廁所偷窺爭議…李貴敏諷陳時中：電影上檔不1天就下片 男主不道歉？

相關新聞

陸委會傳售「澳門國父紀念館」 藍委批找藉口敗家

傳陸委會擬出售在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，原因是因為怕中共沒收。國民黨立委李貴敏今天批評，民進黨政府預算浮編、鋪...

美明審台灣政策法案 美學者：會過但可能有修正版本

美國聯邦參議院外交委員會明凌晨審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），哈佛大學費正清...

談「台灣政策法案」 江啟臣：美眾議院選舉、中共20大影響結果

美國參議院外委會將於台灣時間14日凌晨審議「台灣政策法案」。國民黨立委江啟臣指出，參議院應會提修正案，通過後還有眾議院的...

爆「郭台銘簽切結」總統府回提證據 黃揚明：歡迎報案

資深媒體人黃揚明日前爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被要求簽署2024不參選總統切結書，總統府今天回應並未聽聞此...

黃揚明在朱學恒節目爆料「郭台銘被要求承諾不選總統」 總統府：應提證據

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文最近再談去年疫苗購買過程艱辛，外界再度質疑政府是否曾經「擋疫苗」；對此，資深媒體人黃揚明接...

切割周玉蔻轉身又同台 陳時中尊敬證嚴背後是精密算計？

稍有一些政治常識的人，都知道選舉的奧義，就是高雄市前市長韓國瑜說過的，票多的贏，票少的輸，周玉蔻不可能不明白，但她還是出人意外的，將砲口朝向證嚴，將上人的涵義窄化成主人，居上位領導的人，瞬間就得罪所有慈濟人及中間選民。不少綠營支持者跳腳，豬隊友，敗票，罵聲不斷，不少藍營政治人物依常理判斷，反諷陳時中穩了，但不知是穩中，還是穩死。 陳時中接受媒體詢問是否會稱證嚴法師為上人時，肯定慈濟是大愛的團體，對世界貢獻良多，慈濟人每一次有災害時，皆是第一個跳出來幫助社會，他說，當然會稱證嚴為上人。媒體多解讀陳時中為了自身選情，避免得罪慈濟人，選擇與周玉蔲切割。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。