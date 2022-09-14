談「台灣政策法案」 江啟臣：美眾議院選舉、中共20大影響結果

美國參議院外委會將於台灣時間14日凌晨審議「台灣政策法案」。國民黨立委江啟臣指出，參議院應會提修正案，通過後還有眾議院的版本，但眾議院11月8日選舉，可能會拖到選舉後；而中國國家主席習近平在20大之前為「維穩」不會大動作，但事後必定有反應。這些因素都會影響到該法案最終通過的內容和結果。

江啟臣表示，參議院應該會提出部分修正案，加上之前白宮已經多次「釋出訊息」，有部分較有政治意涵的內容，如台灣代表處更名問題，以及涉及政治和主權的內容，其他例如對台軍演或提供防衛上的協助，台灣關係法都已經在做了，可能就只是在用字遣詞上修正的比較不敏感，或是更符合實際上作為。

江啟臣表示，白宮之前已經擋過兩次，最近一次就是共軍演習的時候，但現在的氛圍已經擋不了，應該只會就文字修改和內容調整，而中共的反應會如何干擾到國會的審查和立法，則是觀察重點，「白宮的反應和中共的反應，勢必會影響審查的內容和結果」。

江啟臣指出，參議院版本通過後，還有眾議院的版本（目前尚未提案），最後還要美國白宮簽屬才正式立法。他認為，參議員審完後，眾議院11月8日選舉，恐怕沒有這麼快通過，應該會拖到選舉後，「眾議院的選舉結果一定會有影響」。

江啟臣表示，美國智庫普遍認為，該法案象徵意義大於實質意義，但通過後有助於提升台灣人民的作戰意志。美國學者也認為該案不會這麼快通過，行政部門和立法部門也存在很大的落差，鷹派認為這是美國國內法，但美國就自身利益思考，當然會考慮中共的反應，以及接下來美中關係的可能變化。

江啟臣認為，在中共20大之前，習近平「維穩」為主，不希望有什麼大麻煩出現，所以美方認為，現階段就算參議院去討論甚至通過這樣的法案，中共目前沒有什麼反制能力，除了它是國內法外，還要眾議院通過才會送到白宮去，白宮簽署才算正式通過，所以中間都還會有一些變化。

江啟臣表示，等到20大過後，習近平權力穩固，「他可以重新來跟美國嗆聲，這是很有可能的」。只要現在通過的版本是中共完全不能接受或是對它有影響的，勢必在廿大過後會有反應，「現在只是開端而已」。