爆「郭台銘簽切結」總統府回提證據 黃揚明：歡迎報案

資深媒體人黃揚明日前爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被要求簽署2024不參選總統切結書，總統府今天回應並未聽聞此事，爆料人士應提出具體證據；黃揚明今再回擊「我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避」、「若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。」

黃揚明日前在朱學恒直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」；且當時媒體也有報導，但各界都否認也沒人去承認。

對於黃揚明的爆料，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異；爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求鴻海創辦人郭台銘簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，切勿以訛傳訛，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽，也期盼謠言止於智者。

黃揚明今在臉書發文說明，沒想到星期一晚上的直播內容，今天才意外變成新聞媒體焦點。批評他造謠之類的酸言酸語可以先不用急於一時，本來不想被稱「蹭」郭董，但既然已被總統府發言人指控「造謠」，甚至還拿蔡賴大打出手的假訊息來相提並論，他必須來還原一下這起切結書事件的過程。

黃揚明指出，當天他是將得知的訊息說出來，也就是郭台銘先生確實簽署了一份不會參選2024總統的切結書，據他的消息來源描述，郭台銘當時是被動簽署這份文件，也就是「被（黨政高層）要求」，但郭董為了成就疫苗採購這件事，且他本已無意願再參選總統，因此也就簽了這樣一份切結書。

黃揚明說，當初他得知此事，內心OS也是「真的假的」，但消息來源是一個讓他絕對無法否定其權威性的人。他僅在直播中增添一些他的感想，也就是這樣的狀況「荒謬」、「這政府所有人想的就是維繫政權」等等。

這起「郭董簽署不選2024信函」事件，最早曝光於去年7月18日，當時媒體報導內文提及：「據透露，事實上，郭台銘一開始想申購的數量遠超過500萬劑，為了此事，不僅找身兼黨政樞紐，彼此也有交情的柯建銘對口，言必稱配合政府，甚至寫了封親函向蔡英文明志，強調自己這次是真的是想替台灣社會做點事，並無2024企圖，如果最後還是買不成，他甚有就此移居海外打算，不問世事打算。」

當時在政壇其實也有過一波討論，當時另有一派傳言指出，郭董並非主動致函，而是被要求，和他的消息來源告訴他的內容差不多。

黃表示，鴻海永齡基金會執行長劉宥彤去年10月21日接受《震傳媒》主持人黃光芹專訪時曾說，「外面傳言說我們曾經簽一份東西，就是郭董不選總統，我覺得我不能去證實說有沒有這份東西，我覺得應該這麼說，我沒有實際參與，我不曉得是什麼，但是我覺得沒有人逼他」、「如果真的有這份東西，我覺得也是他自己在那個過程當中，真心誠意覺得說如果這是一個阻礙，大可不用這樣想。

黃揚明認為，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，若真覺得他造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案；黃指出「當然我不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但我的採訪過程，讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。」