黃揚明在朱學恒節目爆料「郭台銘被逼承諾不選總統」 總統府：應提證據

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文最近再談去年疫苗購買過程艱辛，外界再度質疑政府是否曾經「擋疫苗」；對此，資深媒體人黃揚明接受朱學恒訪問時爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被逼簽署2024不參選總統切結書，郭台銘也簽了，因為他看不下去許多台灣人沒有疫苗能接種。朱學恒則說「真是下流到了極點。」

對於黃揚明的爆料，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異；爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求鴻海創辦人郭台銘簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，切勿以訛傳訛，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽，也期盼謠言止於智者。

黃揚明在朱學恒直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」；且當時媒體也有報導，但各界都否認也沒人去承認。

黃揚明表示黨政高層在意的不是郭台銘有無500萬劑BNT疫苗，反而是擔心，郭台銘若買到了BNT，「2024年出來選總統該怎麼辦？」所以第一件事情就是要郭台銘承諾2024不出來選總統，且目前確實也有這一張切結書。

黃揚明指出，郭台銘簽署了2024不參選總統切結書，且郭也在聲明中不斷強調，自己不是為了什麼，而是真的看不下去台灣許多民眾沒有疫苗可以接種，所以為何郭台銘的聲望能在採購疫苗後快速飆高、慈濟與台積電會多了慈善、愛與溫馨的印象，是因台灣很多人的血液中都有BNT疫苗。

朱學恒說，讓郭台銘簽2024不參選總統切結書，真的是下流到了極點，可見民進黨只在乎2024郭台銘選不選總統，就算有許多人往生也都不在乎，這種政黨有臉叫做執政黨嗎？這種政黨是為了人民而服務嗎？這種政黨只為了選舉服務，這實在太下賤，任何一個有人性的政黨都做不出來。

黃揚明表示，不過郭台銘也沒有在怕，因為經過2019那一次選戰，他內心也受了很大的傷害，也覺得政治這件事不是他這個人玩得起的，「但是會要一個捐疫苗的商人去簽切結不准選總統，這個叫荒謬、泯滅人性，這個政府為什麼可以不負責任，就是因為所有人想的就只是維繫政權。」