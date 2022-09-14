快訊

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

國民黨中常會通過鍾東錦、徐正文開除黨籍案 即刻生效

國民黨開除鍾東錦黨籍 鍾：明天就會提告討公道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨中常會今天通過開除苗栗縣議會議長鍾東錦的黨籍，鍾東錦競選總部發言人陳怡樺明天將由律師陪同提出民、刑事告訴。圖／本報資料照片
國民黨中常會今天通過開除苗栗縣議會議長鍾東錦的黨籍，鍾東錦競選總部發言人陳怡樺明天將由律師陪同提出民、刑事告訴。圖／本報資料照片

國民黨中常會今天通過開除苗栗縣議會議長鍾東錦的黨籍，鍾東錦認為被逼違紀參選，罪不在他，國民黨開除他黨籍沒有道理，明天上午競選總部發言人陳怡樺將由律師陪同提出民、刑事告訴。

國民黨考紀會上周開會，決議開除鍾東錦黨籍，中常會今天通過後立即生效，鍾東錦說，國民黨沒收初選，一開始要提名立委徐志榮參選縣長，他還幫忙協調，國民黨無力徵召徐志榮，竟然跳過縣黨部，提名謝福弘參選，違紀參選罪不在他，開除黨籍沒有道理。

鍾東錦競選總部並發出通知，陳怡樺明天上午10點將由律師陪同，代表向苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴訟，並至苗栗地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌的刑事告訴。

鍾東錦說，國民黨困難的時候，接下國民黨縣黨部主委工作，將近2年出錢出力打拚，辦理100場公投說明會等，卻只因不願意接受黨中央提出的黑箱政治、密室協商要求，完全沒有被告知的情況下，逕遭卸任主委，國民黨中央用完就丟，還散播不實訊息，抹黑、汙衊他，不但提不出證據，為了選舉還持續打出影射、潑髒水的烏賊戰術，他完全無法接受，要求黃健庭道歉，否則將提告到底。

國民黨 鍾東錦 黃健庭

延伸閱讀

鍾東錦、徐正文開除黨籍案 國民黨中常會無異議通過

國民黨中常會通過鍾東錦、徐正文開除黨籍案 即刻生效

遭國民黨開除黨籍 鍾東錦提告求公道

鍾東錦、徐正文違紀參選遭國民黨開除黨籍 魏嘉賢黨籍被撤銷

相關新聞

風向變了 民進黨側翼頻翻車 獨霸社群網路已成過去

民進黨台北市長參選人陳時中轉換跑道後，在多個宣傳影片與貼文中出錯，被迫多次道歉。從指揮中心指揮官轉戰北市，短時間內就出現這麼多負面宣傳，外界多數認為問題出在民進黨為陳時中塑造的「人設」大有問題，在刻意宣傳下反而收到了反效果。綠營側翼近期頻頻翻車，代表民進黨擅長在網路上帶風向的態勢已逆轉。

國民黨開除鍾東錦黨籍 鍾：明天就會提告討公道

國民黨中常會今天通過開除苗栗縣議會議長鍾東錦的黨籍，鍾東錦認為被逼違紀參選，罪不在他，國民黨開除他黨籍沒有道理，明天上午...

相挺林佳龍被爆「冒用」工會名義 李威爾：對方蹭熱度

民進黨新北市長林佳龍今天出席多元計程車工會相挺活動，但現在多出「案外案」，台北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹指控，台...

房價飆漲非市場機制　高嘉瑜支持修法打炒房

近年來房價高漲，民團及朝野立委都呼籲「平均地權條例」修正草案列為新會期優先法案，民進黨立委高嘉瑜今天表示，在房價不斷上升...

入境旅客暴增難消化 不怪邊境要開不開 反要航空公司別增班

入境邊境管制目前仍為3+4，但隨著得強制居檢的天數縮短，且悶了2年多無法出國，已有不少台灣民眾在評估時間與金錢成本後，選擇出國短途旅行一趟再返國，桃機入境數也有明顯增加，但日前已爆出因防疫計程車量能不足，入境旅客擠爆機場，不過狀況似乎未能有效改善，近日又傳出桃機公司要求航空公司管控航班量能，在特定時段不予增班，引爆旅遊業者不滿，痛批簡直成了國際笑話。

農委會稱與張善政團隊沒簽保密條款 黃暐瀚公布合約

國民黨桃園市長參選人張善政日前稱農委會研究案有終生保密制度，農委會主委陳吉仲前天受訪稱，這應是計畫主持人跟宏碁公司間的關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。