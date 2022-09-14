國民黨開除鍾東錦黨籍 鍾：明天就會提告討公道

國民黨中常會今天通過開除苗栗縣議會議長鍾東錦的黨籍，鍾東錦認為被逼違紀參選，罪不在他，國民黨開除他黨籍沒有道理，明天上午競選總部發言人陳怡樺將由律師陪同提出民、刑事告訴。

國民黨考紀會上周開會，決議開除鍾東錦黨籍，中常會今天通過後立即生效，鍾東錦說，國民黨沒收初選，一開始要提名立委徐志榮參選縣長，他還幫忙協調，國民黨無力徵召徐志榮，竟然跳過縣黨部，提名謝福弘參選，違紀參選罪不在他，開除黨籍沒有道理。

鍾東錦競選總部並發出通知，陳怡樺明天上午10點將由律師陪同，代表向苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴訟，並至苗栗地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌的刑事告訴。

鍾東錦說，國民黨困難的時候，接下國民黨縣黨部主委工作，將近2年出錢出力打拚，辦理100場公投說明會等，卻只因不願意接受黨中央提出的黑箱政治、密室協商要求，完全沒有被告知的情況下，逕遭卸任主委，國民黨中央用完就丟，還散播不實訊息，抹黑、汙衊他，不但提不出證據，為了選舉還持續打出影射、潑髒水的烏賊戰術，他完全無法接受，要求黃健庭道歉，否則將提告到底。