相挺林佳龍被爆「冒用」工會名義 李威爾：對方蹭熱度

民進黨新北市長林佳龍今天出席多元計程車工會相挺活動，但現在多出「案外案」，台北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹指控，台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾多次冒用工會名義，李威爾反擊對方才是蹭熱度，林佳龍競辦回應，今天的活動是工會自發挺林佳龍並邀請參加。

譚傳紹表示，此人已多次公開場合及公開記者會上冒用多元化計程車工會理事長名義，並四處向市長候選人以多元化計程車工會名義試圖參與政治活動。

譚傳紹表示，李威爾先前甚至穿上賴香伶競選團隊的制服，今天又藉由林佳龍做媒體露出，本工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，望各位媒體朋友，能釐清此人身份，切勿再讓其以多元化計程車工會名義進行混淆，將對李威爾先生保留法律追訴權。

對此，李威爾表示，工會跟對方沒關係，對方名字是台北市多元化計程車產業工會，搞不清楚到底誰要蹭誰，對於政治人物的判斷這件事情各自尊重，都有不同想法，這幾年在計程車上他確實幫忙我們這些家庭很多事情，這樣對的人，工會自發性幫助他，其他的工會不需要有太多的陰謀。

對於保留法律追訴權，李威爾說「歡迎」從頭到尾沒有關係，工會有六百人，對方才三十幾人，每次做事情對方就會蹭熱度，今天的發言也都講明白，他沒有政黨色彩，只針對人，他坦白說這次只支持兩個人，就是賴香伶跟林佳龍，因為確實有幫業者爭取相關權益。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城回應，李威爾是台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長，從頭到尾都沒說是「台北市多元化計程車產業工會」，今天的活動也是工會自發挺林佳龍並邀請參加。

李坤城說，針對過去林佳龍在交通部長任內，協助產業在法規上的修正和調整，也看到台灣未來推動通用計程車可能產生的問題。

李坤城表示，李威爾同時也是通用計程車以及多元化計程車的司機，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會本身也是多元化計程車的工會，不解為何有冒用的問題，請侯市府不要緊張、不要看到黑影就開槍。