房價飆漲非市場機制　高嘉瑜支持修法打炒房

近年來房價高漲，民團及朝野立委都呼籲「平均地權條例」修正草案列為新會期優先法案，民進黨立委高嘉瑜今天表示，在房價不斷上升的情況下，政府絕對有必要掌握市場資訊，若有不實資訊以及炒作行為，真正有購屋需求的消費者會成為冤大頭，所以修法是必要的，這已經不是市場機制的問題，部分業者千萬不要把成本的上升和炒作混為一談。

根據內政部發布的住宅價格指數，從去年第四季的117.50到今年第一季的121.01，上漲了約3%，房價仍然在走升，代表下半年房市水溫的「928檔期」，推案量更達到了8080億元，相較前三年也有大幅度的上升，顯然建商仍然看好下半年的房市。

高嘉瑜指出，預售屋紅單交易，從去年7月1日起，全面比照預售屋交易適用房地合一2.0稅制，但六都交易量減少幅度有限，房地合一稅收預算達成率超高，去年達到281.8%，實徵淨額達到245.7億元，顯然只有房地合一稅，並不足以抑制房市熱度。

高嘉瑜認為，既然房屋是居住用而非投資獲利的工具，限制預售屋的讓與和轉售並沒有不妥之處。至於例外狀況的排除，修法草案既然也有考慮到，呼籲內政部除儘速研擬相關配套，也要適時跟社會大眾來說明，破除不必要的質疑。

高嘉瑜提到，私法人是沒有「居住」需求的，根據內政部統計數據，法人持有多屋(4房以上)的比例將近四成，如做為囤房炒作用途，對房價必然有所影響。修法草案是採「許可制」，如果購屋是作為員工宿舍等正當用途，當然不是管制對象，草案主要是針對投機炒作行為，如果私法人沒有如此意圖，也不用對修法感到緊張。

此次修法草案包含預售屋解約實登、檢舉獎金制度、重罰炒作等方向，主要針對的都是炒作行為，可以填補實價登錄制度反助漲房價的漏洞，房價就算隨著大環境有所變化，但炒作無論如何都是炒作，不合理的購屋價格不是購屋族應該承擔。

高嘉瑜強調，落實居住正義，「平均地權條例」修法通過是必要的，呼籲內政部堅定修法的態度，她也會持續監督居住正義相關政策及修法的推動。