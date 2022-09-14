農委會稱與張善政團隊沒簽保密條款 黃暐瀚公布合約

國民黨桃園市長參選人張善政日前稱農委會研究案有終生保密制度，農委會主委陳吉仲前天受訪稱，這應是計畫主持人跟宏碁公司間的關係，跟農委會沒有終生保密簽約；資深媒體人黃暐瀚昨在臉書公布宏碁當年跟農委會所簽的合約條款片段，指出第十條明訂「保密條款」，詢問「農委會是不是有誤會？」

張善政本月9日接受網路電台主持人朱學恒訪問時表示，宏碁當時接農委會的案子，很多是合約裡被要求終生保密，他必須尊重合約的要求，只談能講的關鍵資訊，如果要知道很多的保密資訊就要問農委會。對於黃暐翰公布合約條款，張今天回應農委會主委陳吉仲前陣子說沒有保密條款，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也說保密條款他在迴避，黃暐瀚公布合約條款片段，非常清楚，誰在說真話，誰在說假話，大家自己看的清楚。

黃暐瀚在臉書公布合約條款片段，指出根據宏碁當年跟農委會所簽的合約，其中第十條明訂：「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。

黃表示，2007年，宏碁承接農委會委託，執行了三年的「農業電子化計劃」，因為事涉張善政（為當年的宏碁副總兼任計畫主持人），變成最近桃園選戰的話題。這是「宏碁」接政府標案，不是「張某某」獨自接案，後續的標案品質、酬勞、獲利，也均非一人所得，非一人之責。

黃指出，然而，這個案子，明顯傷到了張善政的選情，令他的支持度，停滯不前。站在媒體的角度，他好奇為什麼不把當年做了什麼？合約怎麼簽？一次、公開、完整地說明清楚？沒想到張善政居然說：「因為有保密條款，所以不能公開」。

這話講完，沒人要信，農委會都說沒有保密條款，選情都被影響了，還不公開，那肯定是有鬼啊！沒想到，當年熟知內情的人告知，真的有「保密條款」。

保密條款中，甲方是農委會，乙方是宏碁，不得農委會同意，受委託方（宏碁）不得公開契約、執行情形與研發成果。如果這份合約是真的，那麼真的得農委會同意，宏碁才能公開當年的合約。

黃暐瀚表示，事情很簡單，只要農委會快點授權同意，張善政就沒理由再拖了，當年收了5700萬，到底做了什麼？快點給社會一個明白。