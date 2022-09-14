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美國會明審「台灣政策法」 洪孟楷：國民黨樂觀看待
美國將在台灣時間15日凌晨審「台灣政策法」，國民黨文傳會主委洪孟楷今受訪表示，對於美國國會有任何對台灣有利的法案，國民黨絕對樂觀看待，感謝所有國際友人對中華民國的支持，通過相關法案後，希望台灣能夠有更多實質的交流和參與。
洪孟楷表示，國民黨主席朱立倫所提出的愛台、親美、友日、和陸政策，這樣的方向和立場絕對不會改變，也感謝任何國際友人給台灣的支持。
對於是否擔心民進黨年底再打抗中保台，洪孟楷說，如果民進黨窮的只剩下抗中保台，在民意如此低迷的情況，到最後還是只能販賣芒果乾的話，民眾絕對會識破手腳。而且九合一選舉選的是地方縣市首長和民代，這是地方事務，與其每一次都用抗中保台這種兩岸關係來操作議題，不如實在拿出政績，直球對決，不要再用這種論調撕裂台灣人民和台灣的感情。
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