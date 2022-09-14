兒童染疫引發腦炎 三總找到釀免疫風暴「關鍵成因」

本土Omicron新冠疫情造成國內200多位孩童染疫重症，甚至死亡，三軍總醫院日前進行研究分析，發現今年4到6月所收治的兒童腦炎患者，多屬感染BA.2.3.7，變異株中皆有「K97E」病毒突變位點，恐是造成染疫後併發腦炎、免疫風暴的關鍵因素，研究已躍上國際期刊。

小兒神經學科專家、三總小兒科部主任陳錫洲表示，今年4到6月有許多兒童重症，「不幸犧牲對大家衝擊都很大」，尤其三總出現第一例兒童腦炎患者時，當時屬於猛爆性腦炎、來勢洶洶，醫界皆認為「不太對勁」，也有盡力急救，後續讓全台兒科醫師保持高度警覺。

中央流行疫情指揮中心統計至9月10日，國內12歲以下兒童重症共206例，最多為MIS-C有129例，腦炎31例，兒童死亡共31例，腦炎死亡就有12例。三總小兒部主治醫師張佳寧表示，2021年時歐美地區如英國、美國等，已有發表兒童腦炎病例報告，亞洲地區則是今年才流行，今年4到6月時間，除了台灣以外，包括日本也發現兒童腦炎案例。

張佳寧說，為了解兒童腦炎致病機轉，三總分析院內收治的6名兒童腦炎患者，年齡介於4到17歲，6人皆無施打疫苗、也無其他疾病史，屬於健康的孩童，並發現，6人皆感染BA.2.3.7病毒株，且從病毒外觀棘蛋白觀察，同樣帶有「K97E」特殊突變位點，此位點是病毒複製的關鍵角色，與人體免疫系統產生免疫風暴有高度相關性，其他變異株皆無此位點，因而推論可能是造成腦炎的主要成因，但仍須進一步研究。

過去有學者認為亞洲孩童感染新冠病毒較容易引發腦炎，三總臨床病理科主任商弘昇表示，BA.2.3.7此病毒株在美國也有病例報告，但不多，出現時間點約為今年4月起，與台灣流行屬於同一時期，無法直接推定該病毒株是亞洲特殊病毒株，但的確對台灣兒童造成腦炎傷害。

針對近期BA.5疫情升溫，商弘昇表示，目前尚未看到BA.4、BA.5變異株中有「K97E」變異位點，難以確保未來是否有其他致病關鍵。陳錫洲認為，過去染疫腦炎的兒童，較多無潛在疾病，但近期7到9月的染疫重症兒童，較多是本身有生理系統疾病，因此機轉看來有些許不同。

三總院長王智弘表示，依據上述研究，此K97E突變位點，可能讓病毒更容易干擾被感染者的免疫系統，進而誘發免疫風暴，而演變成急性腦炎或全身系統性的發炎疾病。雖日本、香港也有小兒感染後併發疾病腦炎、熱痙攣，但直到三總此次研究結果，才為急性腦炎重症找到致病的解答。

陳錫洲指出，三總收治的兒童重症患者中，可見到多樣發炎指數的異常升高，這些異常指數代表，病童全身性的免疫系統正被高度地激發與活化，雖這類腦症、猛爆型腦炎病毒的中樞神經系統，暫時無法找到病毒感染的證據，但三總此次發現，包括病毒突變位點及對被感染者免疫系統影響的推論，均與臨床觀察符合。

三總此次研究成果近日被國際感染症領域高影響力的著名期刊「International Journal of Infectious Diseases」接受刊登，未來擬與國衛院及國防醫學院預醫所，進行此突變位點（K97E）更多致病相關機轉的試驗分析。