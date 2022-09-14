快訊

最快下周開打！BA.1次世代疫苗周五到貨 王必勝：與日歐同步

重症率微降…打過3劑20多歲男 確診隔日昏迷過世

逼近5萬大關！今增本土49,540例、37病歿 周志浩：和預估一致

王育敏宣布提高樂齡中心補助 翁章梁施政滿意全台第一

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣世界新聞傳播協會公布縣市有感施政大調查，上午在台大醫院國際會議中心頒獎，翁章梁施政滿意度在22縣市中勇奪第一，與嘉縣交通狀況榮獲雙金獎。圖／嘉縣府提供
台灣世界新聞傳播協會公布縣市有感施政大調查，上午在台大醫院國際會議中心頒獎，翁章梁施政滿意度在22縣市中勇奪第一，與嘉縣交通狀況榮獲雙金獎。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長參選人王育敏上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助；台灣世界新聞傳播協會公布今年縣市施政滿意度調查，縣長翁章梁施政滿意度第一，翁章梁開心北上領獎。

王育敏由義竹鄉民代表參選人蕭惠薰、前鄉長顏蔡淑惠陪同，參訪樂齡中心，與長輩同樂，長輩們見到王育敏到場，開心鼓掌歡迎，有熱情的阿嬤大喊「凍蒜！」王育敏戴長輩製作彩圈，與蕭惠薰合唱「愛拼才會贏」，氣氛熱鬧。

義竹樂齡學習中心辦不同課程，提供長輩社交場域。王育敏承諾當選會打造更好的嘉義縣，給子孫最佳生活環境，她說，讓長輩出門很重要，樂齡中心需自籌經費，營運拮据，當選縣長強化營運、提高補助，讓長輩固定參與課程。

台灣世界新聞傳播協會公布縣市有感施政大調查，上午在台大醫院國際會議中心頒獎，翁章梁施政滿意度在22縣市中勇奪第一，與嘉縣交通狀況榮獲雙金獎。翁章梁感謝縣府團隊努力！得獎讓嘉縣被更多人看見！感謝縣民的肯定，「讓我們更有信心、堅定的走在對的道路！」

他說，上任與縣府團隊「左手抓發展，右手改善鄉親生活品質」；透過「村里大調查」查訪鄉鎮村里長及社區發展協會理事長，了解村里需求，編列年度預算落實執行；目前共列管7787項村里需求，完成超過八成，改善鄉親的生活。

嘉義縣長參選人王育敏（右）上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助。圖／王育敏競辦提供
嘉義縣長參選人王育敏（右）上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助。圖／王育敏競辦提供
嘉義縣長參選人王育敏（右）上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助。圖／王育敏競辦提供
嘉義縣長參選人王育敏（右）上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助。圖／王育敏競辦提供
台灣世界新聞傳播協會公布縣市有感施政大調查，上午在台大醫院國際會議中心頒獎，翁章梁施政滿意度在22縣市中勇奪第一，與嘉縣交通狀況榮獲雙金獎。圖／嘉縣府提供
台灣世界新聞傳播協會公布縣市有感施政大調查，上午在台大醫院國際會議中心頒獎，翁章梁施政滿意度在22縣市中勇奪第一，與嘉縣交通狀況榮獲雙金獎。圖／嘉縣府提供

王育敏 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

翁章梁將佐登妮絲城堡生技園區列文化政績 王育敏譏諷

王育敏打造嘉縣博物縣 翁章梁連結文化發展觀光

王育敏搶綠營鹿草鄉 串聯無黨鄉長參選人黃軒凱拚翻轉

秋節烤肉 翁章梁、王育敏行銷嘉縣鮮蚵搶選票

相關新聞

海鮮文惹禍 王定宇拿旅客胡椒蝦照發文諷楊丞琳二度認栽

繼藝人楊丞琳的「海鮮奢侈」論風波後，又有人發「海鮮文」惹禍。民進黨立委王定宇日前貼出台南一家海鮮餐廳的美食照，嘲諷楊丞琳「原來在台灣吃海鮮是奢侈的」，被網友眼尖發現是盗用旅客貼圖，非如王所說的「經由店家同意」使用照片，王於昨(13)日再度發文道歉，表示自己未來會更審慎使用圖像。

兒童染疫引發腦炎 三總找到釀免疫風暴「關鍵成因」

本土Omicron新冠疫情造成國內200多位孩童染疫重症，甚至死亡，三軍總醫院日前進行研究分析，發現今年4到6月所收治的...

朱立倫：政府阻擋疫苗要向全民道歉 抹紅慈濟不可思議

慈濟執行長爆出政府阻擋買疫苗，遭行政院澄清，國民黨朱立倫朱立倫今在中常會表示，慈濟的執行長所發表的談話都是事實，當政府阻...

王育敏宣布提高樂齡中心補助 翁章梁施政滿意全台第一

嘉義縣長參選人王育敏上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助；台灣世界新聞...

台南綠營發動百工百業後援會造勢 藍營固守基本盤

台南巿長黃偉哲4年前選市長推出百工百業後援會，3年前再循此模式為蔡英文拉取總統選票，並拿下全國最高得票率67.37%。這...

台鐵開不完的改革會議 仍無法動搖安全觀念低落的組織文化

台鐵中秋連假號誌故障、平溪線列車一日兩撞落石，拆穿政府稱台鐵安全為進行式的謊言，台鐵不僅技術能力不足，連最基礎的安全觀念都蕩然無存。每次發生事件，政府將震怒與遺憾掛嘴邊，再召開數不盡的改革會議，號稱將管理系統導入台鐵就能脫胎換骨，反而凸顯蔡英文政府根本找不到問題根源，拿台鐵公司化搪塞，旅客只能自求多福。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。