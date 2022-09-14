王育敏宣布提高樂齡中心補助 翁章梁施政滿意全台第一

嘉義縣長參選人王育敏上午直搗縣長翁章梁家鄉義竹，參訪樂齡學習中心，宣布當選縣長，強化樂齡中心營運、提高補助；台灣世界新聞傳播協會公布今年縣市施政滿意度調查，縣長翁章梁施政滿意度第一，翁章梁開心北上領獎。

王育敏由義竹鄉民代表參選人蕭惠薰、前鄉長顏蔡淑惠陪同，參訪樂齡中心，與長輩同樂，長輩們見到王育敏到場，開心鼓掌歡迎，有熱情的阿嬤大喊「凍蒜！」王育敏戴長輩製作彩圈，與蕭惠薰合唱「愛拼才會贏」，氣氛熱鬧。

義竹樂齡學習中心辦不同課程，提供長輩社交場域。王育敏承諾當選會打造更好的嘉義縣，給子孫最佳生活環境，她說，讓長輩出門很重要，樂齡中心需自籌經費，營運拮据，當選縣長強化營運、提高補助，讓長輩固定參與課程。

台灣世界新聞傳播協會公布縣市有感施政大調查，上午在台大醫院國際會議中心頒獎，翁章梁施政滿意度在22縣市中勇奪第一，與嘉縣交通狀況榮獲雙金獎。翁章梁感謝縣府團隊努力！得獎讓嘉縣被更多人看見！感謝縣民的肯定，「讓我們更有信心、堅定的走在對的道路！」