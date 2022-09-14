朱立倫：政府阻擋疫苗要向全民道歉 抹紅慈濟不可思議

慈濟執行長爆出政府阻擋買疫苗，遭行政院澄清，國民黨朱立倫朱立倫今在中常會表示，慈濟的執行長所發表的談話都是事實，當政府阻擋疫苗成為事實的時候，只有一個義務，就是向全民道歉，卻還要抹黑、抹紅，「尤其是對慈濟的抹紅，真是不可思議」。

朱立倫表示，近日疫情再起，大家都很擔憂，慈濟執行長發表的談話受到大家注意，當時指揮官宣稱疫苗太多不知道怎麼處理，後來又說買不到疫苗，全民都想幫忙，大家都很感謝慈濟、鴻海和台積電捐助疫苗。

朱立倫說，但當時政府的態度就是買不到、不需要幫忙，都是負面的態度，不管公開還是私下都有證據可以顯示，「近日國民黨立法院黨團就會跟大家做報告」。

朱立倫強調，慈濟的執行長所發表的談話都是事實，當政府阻擋疫苗成為事實的時候，只有一個義務，就是向全民道歉，卻還要抹黑、抹紅，「尤其是對慈濟的抹紅，真是不可思議」，這是什麼樣的一個時代，人家做善事來幫助國人和政府，結果事後還要被抹黑、抹紅，這真的是國人完全不能接受的。

朱立倫表示，國民黨團會持續監督，對於政府防疫的作為，絕對不能鬆懈。