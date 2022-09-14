台南綠營發動百工百業後援會造勢 藍營固守基本盤

台南巿長黃偉哲4年前選市長推出百工百業後援會，3年前再循此模式為蔡英文拉取總統選票，並拿下全國最高得票率67.37%。這次市長選舉，百工百業後援會再啟動，24日將舉辦成立大會，小英將站台。藍營表示，市長黃偉哲有豐富行政資源優勢，但能否落實動員最重要。

民進黨台南市黨部主委潘新傳2年多前在總統大選後表示，執政是為了達成市民對美好社會的想像，在選戰過程台南有超過600個後援會用行動支持總統蔡英文連任，百工百業動起來，突破以往綠營同溫層，也達成台南第一的高得票率。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉認為，4年的經驗累積，百工百業後援會的整合及運作更為純熟，力量也更為強大，希望能在市長選舉衝高得票率，市議員當選席次過半數。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝認為，百工百業後援會只是障眼法，意義不大，因為都是工會、商會或團體的頭頭參加，能否落實動員最重要。