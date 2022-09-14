與綁鍊鸚鵡合照挨批 高虹安怒斥：民進黨籍立委也合影

民眾黨新竹市長參選人高虹安，日前開記者會控訴新竹市立動物園改建期間，不當飼養鸚鵡鳥類導致死傷。爾後遭到臉書「農藝女孩看世界」粉專批評一張高虹安與鐵鍊鎖住的鸚鵡合照，高虹安今天駁斥那是在動保優秀立委的頒獎典禮照片，當天民進黨立委陳亭妃、高嘉瑜也在現場，外界在做這樣的言論攻擊時，是否也要同樣的標準來檢視民進黨立委？

高虹安駁斥說，這是親綠的側翼粉專不當的發言，當天活動的現場是立法院動物保護優秀立委的頒獎典禮，包含民進黨立委陳亭妃、高嘉瑜，以及黃國書委員等人都在現場，「為什麼鸚鵡會有鐵鍊？」因為立院不是在家中飼養的環境，所以動保盟的美意是讓過往救援回來的鸚鵡，由牠們頒獎給在立院為民喉舌的委員。

高虹安解釋，協會帶著當時救援的鸚鵡到立院，民眾也知道寵物如貓狗帶到街上，也會繫上寵物的繩子，鸚鵡用鐵鍊就是因為鳥類會啄繩子，不能用棉繩來繫住，也避免鳥類當受到驚訝或不當反應攻擊外人，這是很正常且需要做的保護措施。

「為了選舉就要挑這種毛病？」高虹安表示，在做這樣的言論攻擊時，是否也要同樣的標準來檢視民進黨立委陳亭妃、高嘉瑜？

「農藝女孩看世界」粉專批評，因為高虹安一面討論鸚鵡的正確飼養方式，一面卻做出不良示範。該粉專表示，看到這個圖就覺得不對勁，因為身邊寵愛鳥寶的朋友，不會用鐵鍊把鸚鵡綁在棲架上。

高虹安也批評，這個言論對動保團體很不尊重，他們為了動保優秀立委來做正面的宣導，卻成為選舉攻擊異己的工具，呼籲這種看圖說故事的事情，可以少一點。