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台灣選美佳麗遭中國打壓無法上台 外交部:譴責惡劣行徑

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
高曼容代表台灣參加「亞洲環球小姐選美比賽」，與各國佳麗受邀出席「世界創新與科技大會」卻遭中國打壓無法上台，在台下拭淚。圖／取自余宛如臉書
高曼容代表台灣參加「亞洲環球小姐選美比賽」，與各國佳麗受邀出席「世界創新與科技大會」卻遭中國打壓無法上台，在台下拭淚。圖／取自余宛如臉書

外交部表示，世界創新與科技大會昨在馬來西亞檳城舉行開幕典禮，代表我國參加亞洲環球小姐選美比賽的台灣佳麗高曼容因中國打壓，無法上台，難過落淚，外交部除至感不捨，針對中國在國際場域無所不用其極蠻橫打壓台灣人民及民間活動的惡劣行徑，外交部予以強烈譴責。並對主辦單位屈服於中國威懾所作的錯誤決定表達高度不滿與遺憾。

外交部指出，已指示我國駐馬來西亞代表處向主辦單位表達嚴正抗議，且中國施壓馬來西亞主辦單位禁止我國佳麗高曼容手持我國國旗上台，甚至出手阻止高曼容上台，凸顯中國共產黨極權政府持續以粗暴行徑壓迫台灣人民，並以悖離事實的謊言強行要求國際社會接受其片面主張。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，台灣人民在國際上有權展示自己國家的旗幟、彰顯對自己國家的認同，中國蠻橫打壓的作法只會讓台灣人民及國際社會更加厭惡，外交部支持高女士並鼓勵其他國人透過個人的專才持續在國際場域為台灣發聲，表達對自己國家的認同，展現台灣良善的力量。

「世界創新與科技大會」由「馬來西亞電腦及多媒體業公會」（National Tech Association of Malaysia）主辦，是「世界資訊科技及服務聯盟」（WITSA）的年度系列活動之一，於1978年在西班牙巴塞隆納（Barcelona）首次舉辦，滙集世界各國科技專才與會，享有「資訊界奧林匹克」的美譽，每年均有我國政府及民間單位派員參與。

馬來西亞 外交部 台灣人

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