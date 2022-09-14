談國民黨選前派系分贓？鄭運鵬：把國民黨當最強團隊

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午前往龍潭區，針對網媒傳國民黨選舉前派系分贓？他說，桃園現在的進步的市政紅利應該歸於市民，不應歸於特權，他不但要維持未來黃金八年，也要阻止這些惡勢力回來。

鄭運鵬與由立委湯蕙禎、議員參選人張肇良陪同參訪龍潭區手信霧隱城，受到城主陳世洋歡迎和一起作DIY糕點，在龍潭多家企業主見證，宣布觀光政見，針對媒體問網媒傳國民黨桃園選舉前分官封爵、派系分贓？鄭運鵬回受訪以上回應。

鄭運鵬說，國民黨在選前開始為利益分配，符合國民黨過去習慣和文化，不可思議但他不意外，桃園這幾年升格、投須或都市發展進步的所有市政紅利，都應該歸於市民和桃園投資人，國民黨為利益而分裂，他不意外，這市民過去的痛，他的團隊就是要維持鄭文燦兩任八年清廉、有效率、操守好，這是他傳達市民信任的重重要訊息。

他說，國民黨以前在桃園包工程、炒地皮濫用特權的團體，經歷8年看到桃園現在發展這麼好一定虎視眈眈，想回來重溫舊夢，力阻惡勢力回來，是他很大的任務，讓桃園現在所有進步的市政紅利歸於市民，不應歸於特權，維持未來黃金八年。