綠票倉搶票 黃珊珊北投市場拜票 被婦比倒讚、嗆變色龍
距離年底選舉投票僅剩73天，以無黨參選的北市前副市長黃珊珊今天赴北投跑市場拜票，民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇雙姝同框陪同拜票，不僅攤商送上鳳梨(旺來)等祝福，凍蒜聲不斷，還有民眾喊「市長好」，但也有民眾對著黃珊珊比「倒讚」，並罵「變色龍」，指市場不是選舉的地方。
年底選戰逼近，黃珊珊今天到北投市場拜票，自治會及不少攤商熱情歡迎，不過黃珊珊逐一向攤商拜票，有一位婦女疑似是因不滿黃珊珊的黨籍問題，對著黃珊珊破口罵「變色龍」。
黃珊珊今拜票時，一名婦人向前靠近，競選團隊原本以為是熱情民眾想要來握手，沒想到這人下一秒高喊「變色龍下台！」黃珊珊團隊立刻上前安撫，結果這名婦人再罵「市場不是選舉的地方」，一度讓場面相當尷尬。
國民黨北市長參選人蔣萬安今天赴士林區行腳，黃珊珊則到北投拜票，拜票前媒體也問黃珊珊，近期頻跑北投深入綠營票倉搶票？黃珊珊說，她之前到北投已經N次，只是宣布參選後還沒來，他跟攤商都是好朋友，早就約好了。
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