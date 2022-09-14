台南年底選戰紛紛連線 下一場市長選舉提前布局

年底台南市議員選舉第10與11選區的參選人陳金鐘與陳皇宇，今天在立委王定宇的陪同下，一起宣布成立「182連線」，共同為台182沿線地區創造繁榮。

而不僅王定宇與議員參選人合體，之前立委林俊憲、郭國文、林宜謹，也與多名「賴系」議員參選人共同組成「信賴台灣 NICE連線」，爭取選民支持。

立委陳亭妃更在今年3月就與多名議員共同成立聯合服務處，可以看出年底選戰也有為黃偉哲連任後的市長選舉鋪路、搶先占地盤的意味。

182連線記者會中，兩名議員參選人表示，雖然不同選區，但東區緊連著南關線地區，希望未來共創繁榮，成為台南繁華新廊帶；王定宇則表示，東區是他的政治啓蒙之地，南關線的土壤，培育他成為國會議員。選區改變，因緣際會，他成了南關線與東區的國會議員，所以他最能體會182線廊帶的重要性與未來發展。

王定宇表示，南關線與東區同一生活圈，互為犄角，相互奧援，從單一議員選區視角，無法解決182線的交通、治水、經濟、教育等共通議題。所以，他樂見182連線的組成，他會更努力地在中央尋找資源，讓182線成為大台南最繁榮的新廊帶。

賴清德雖然離開台南北上擔任副總統，但在台南經營多年，賴系的力量仍在，政壇認為未來更是賴清德力拚總統大位的堅實支持，本月5日地方舉辦「信賴台灣 NICE連線」記者會，賴清德雖然未出席，但NICE就是賴系、賴式的諧音，參與者都被視為賴清德的子弟兵。

林俊憲等3名立委共同推薦新營區李宗翰、善化區林志展、安南區王錦德、永康區朱正軒、黃肇輝、中西北區周嘉韋、南安平區呂維胤和東區蔡筱薇等市議員參選人，有的選連任、有的是新人，可看出賴系規模並沒有隨著賴離去而減縮，反而日益狀大。