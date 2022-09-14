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蔣萬安缺歷練？ 陳時中：他應多待幾個委員會

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午前往木柵聖母宮參香，並到木柵市場拜訪攤商。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午前往木柵聖母宮參香，並到木柵市場拜訪攤商。記者鍾維軒／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安僅有立法委員經歷，被外界質疑歷練不足。民進黨台北市長參選人陳時中今對此表示，若國民黨要培養蔣萬安，就應該要在立法院內多待幾個委員會，畢竟他沒行政經驗，市民也會有些擔憂。

陳時中今天前往木柵跑行程，被解讀為要搶攻藍營選票，蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊則是走訪綠營優勢選區士林、北投。陳時中說，參選人都有自己的選舉步調，因應地方需要，每個選區都是重要的選區，仔細聆聽大家需要，和大家搏感情，將來在政策上能讓地方茁壯繁榮。

陳時中也認為，參選人提出的政見，是以照顧全體市民的角度出發來做安排，不會侷限在於特定對象鞏固選票，至於和選民維持一定的感情和熱度，這也是必要的。

而陳時中的競選團隊近日接連出包引發外界議論。陳時中說，任何競賽都一樣，錯誤犯得少，就是贏的一方，「我們要盡量把團隊建設得更健全」。陳時中昨再專訪節目中，主持人周玉蔻提到「柯文哲遇到財團膝蓋都會比較軟」，陳時中回應「周玉蔻說她有這樣的觀察，基本上我也不反對」。

另外，陳時中團隊日前拋出「先玩再寫功課」，引起部分家長批評。對此，陳時中表示，兒童人權公約中，遊憩權也是一件很重要的事情，能夠身心發展平衡，對小孩的童年或他長大後都有幫助，但不是要玩樂不寫功課，不要去誤解，先後順序有時候可以稍微調整一下，對於讀書興趣會相對會提高很多，遊戲中也會有學習經驗。

陳時中 台北市長 蔣萬安

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