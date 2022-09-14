海鮮文惹禍 王定宇拿旅客胡椒蝦照發文諷楊丞琳二度認栽

繼藝人楊丞琳的「海鮮奢侈」論風波後，又有人發「海鮮文」惹禍。民進黨立委王定宇日前貼出台南一家海鮮餐廳的美食照，嘲諷楊丞琳「原來在台灣吃海鮮是奢侈的」，被網友和台北市議員徐巧芯眼尖發現是盗用旅客貼圖，非如王所說的「經由店家同意」使用照片，王於昨(13)日再度發文道歉，表示自己未來會更審慎使用圖像。

立委王定宇於九月五日在臉書發文，將發文使用的圖片點名「台南西海岸胡椒蝦」，並藉此嘲諷楊丞琳：「原來在台灣吃海鮮是奢侈的，連大明星都吃不起，那我要謝謝昨天送胡椒蝦來我家的黃XX，妳讓我家富足啊」、「其實在台灣吃海鮮是稀鬆平常的事，反而是在某些人身上，風骨和不忘本才是奢侈罕見的」。

未料卻被網友發現，王定宇臉書上發出的活蝦上桌照是旅客所拍，王定宇一開始解釋並無盜圖，強調在發文的第一句話即註明了來源出處，該照片是店家宣傳用的照片，使用前也已取得店家授權使用。

但該篇推給店家宣傳照的PO文後，隨後又被台北市議員徐巧芯爆料，該張胡椒蝦的照片是旅遊網站Tripadivisor上，旅客拍攝、分享的照片。

王定宇對此於昨日再度發出道歉文，表示：「經網友提醒，我們回頭審視，過去部份美食貼圖，確實有引自網路、或是店家網頁網友上傳，本意是推銷台南美食和店家，但是取自他人圖像，確實不妥，特此致歉，也會刪除未經授權貼圖。至於胡椒蝦一圖，雖有註明店家、和經由店家同意，惟該圖為消費者上傳，也為不適當，定宇也將刪去、致歉，未來也將更審慎使用各式圖像」。

歷經二度被抓包才吐實的王定宇，被網友酸爆：「再這樣下去基本盤會崩壞啦，整天都在看你和阿中輪流道歉」、「想做個檯面上的人物，誠信很重要！」、「畢竟做圖比做事重要」。