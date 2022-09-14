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鄭運鵬近狂推政見 覺受威脅？ 張善政：我已端出不少

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
張善政今至新屋太平洋自行車博物館參訪，試乘車大讚舒適不想下來。記者翁唯真／攝影
張善政今至新屋太平洋自行車博物館參訪，試乘車大讚舒適不想下來。記者翁唯真／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政雖研究案遭指抄襲一事風波未平，不過仍持續跑行程，對於對手民進黨桃園市長參選人鄭運鵬近期狂推政見，會不會擔心受威脅？張回應，他先前已端出不少，加上官網以上線，民眾可看到他公布的政見，未來也會持續端出。

張善政今前往新屋區太平洋自行車博物館參訪表示，太平洋自行車是非常有特色的桃園在地產業，董事長從事腳踏車的製造多年，近期開始創造特色，研發成為世界上非常有名的品牌；張今也試乘自行車大讚好騎到不想下來。

媒體詢問近期TVBS公布的民調，20至29歲的年齡區間，張支持度較高，張表示，很高興看到這個數字，會再繼續努力；而鄭運鵬近期狂推政見，會不會有危機感，張回應，選舉雙方就是應該陸續端出政見，他目前也端出不少，最近一次是幸福里程數，前一陣子育兒顧老，鼓勵青年創業的5個友善，政見也不少。

張善政說，最近官網已經上線，大家有興趣可以到官網上，看歷來公布的政見，還會有更多政見，一直端出來。

而中共對於九二共識表達只有一中沒有各表，國民黨主席朱立倫說「他們講他們的，我們講我們的不就是各表？」，張對此僅表達「朱主席講的沒錯，就是這個樣子。」

張善政（右2）對於對手鄭運鵬近期不斷推政見不擔心，強調他也推不少且官網已上線。記者翁唯真／攝影
張善政（右2）對於對手鄭運鵬近期不斷推政見不擔心，強調他也推不少且官網已上線。記者翁唯真／攝影

桃園市長 自行車 張善政

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