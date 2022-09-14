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誤用圖藍議員指陳彥安應負責 陳時中：不用這麼牽拖

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午前往木柵聖母宮參香，並到木柵市場拜訪攤商。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午前往木柵聖母宮參香，並到木柵市場拜訪攤商。記者鍾維軒／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊日前在社群平台發文談論「滷肉飯」時，被爆出是盜用美食部落客的圖片，陳時中事後道歉並說是小編不慎誤用，藍營北市議員則說競辦文宣部陳彥安應負責。陳時中今受訪時表示說，他的工作內容與此無關，回嗆「不用這麼牽拖」。

國民黨北市議員徐巧芯昨在政論節目中說，陳時中競選辦公室通訊錄中，文宣部第一個名字就是陳時中之子陳彥安，政二代之子的麻煩就是沒人敢要他負責，最後替死鬼又出現了。陳時中今對此表示，社群平台發文和陳彥安的工作內容基本上沒有關係，不用這麼牽拖。

不過徐巧芯也質疑，團隊把「盜用」說「誤用」是在硬拗。陳時中說，盜用是故意把假的弄成真的、把別人說成是自己的，可是滷肉飯的發文確實這是一個不小心的動作，用誤用會比較恰當。

陳時中 台北市長 議員

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