祖籍遭對手抨擊 黃珊珊：我現在的湖南叫內湖南港人
以無黨籍參選的北市前副市長黃珊珊日前談到加入親民黨的往事，提到她與宋楚瑜都為湖南人，較為親近，才會至今都留在親民黨，遭民進黨北市長參選人陳時中批評，現在這時代已沒有省籍概念，「我們都是台灣人」。黃珊珊今表示，她不知道現在對手還要攻擊別人的祖籍，她現在的湖南，叫做內湖南港人。
黃珊珊仍保有親民黨籍，她今天到北投拜票，對於祖籍議題被拿來批評，黃珊珊說，她相信很多人都有他的祖籍，她現在的湖南叫做內湖南港人，台中出生、高雄長大、15歲在台北市唸高中，一個人在台北打拚到現在，議員服務21年、還當3年副市長。
黃珊珊說，她成長在台北，台北就是她現在的故鄉，不明白現在為何還要攻擊別人的祖籍，台灣很多人都有自己的祖籍，重點是現在都是驕傲的台灣人。
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