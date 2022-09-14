影／俄烏戰後台海無可維持現狀？呂秀蓮呼籲愛和平

前副總統呂秀蓮上午在台北婦聯會總部舉行記者會，親自說明發起921愛和平大遊行的目的與意義，同時也呼籲國人踴躍參加，一同為台灣希望和平的訴求發聲。

呂秀蓮表示，戰爭無情，和平無價，俄烏戰爭是活生生的寫照。由於美中爭霸，台灣不幸淪為前哨站，國際多數媒體多認定台灣將會成為下一個烏克蘭。

蔡總統說台灣不是烏克蘭，呂秀蓮強調一旦俄烏戰爭已告一個段落，下一個戰事就在台灣，現在已經沒有所謂的現狀可以維持了，過去一直強調維持現狀，那是不負責任的，我們的兵役制度不要等到蔡總統卸任了再來改變，明年行政院提出的國防預算那麼高，為什麼只想到提高國防預算，卻不立即改變兵役政策？

呂秀蓮說一項由台灣國際戰略學會委託民調公司完成的最新民調指出，高達80.4%的受訪者支持她所說的「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」，只有13.9%不支持。既然如此，大家何不走出來，大聲喊出我們「愛和平、保台灣」的心意。