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國家住都中心：興建社宅 「居住品質」是首要原則

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
內政部次長花敬群（中）出席國家住都中心四周年記者會。記者翁至威／攝影
內政部次長花敬群（中）出席國家住都中心四周年記者會。記者翁至威／攝影

國家住都中心今天表示，針對媒體報導「為求加速興建社宅，住都中心無形中犧牲住宅居住品質」，實屬片面扭曲與誤解。

住都中心指出，他們要求所有社宅居室空間皆應有自然採光，並提出合理住宅單元需求面積（不含陽台）：套房型面積為8-10坪、二房型為16至18坪、三房型為22至24坪，確保基本空間尺寸，投標過程的方案並非最後定案的設計。

廠商得標以後，在設計階段皆由住都中心及專管單位、工程管理機關嚴格把關，再聘請專家學者協助提供意見，除基本設計審查外，須再提經各地縣市政府都市設計審議及建管反覆檢核確認居住空間品質。

此外，住都中心表示，招標案件評選的委員包含建築、機電、結構、土木等專業，評分項目除了設計，也包含對基地課題分析及法令檢討、結構及機電設計、價格組成、工程管理能力、BIM執行能力、工作團隊實績等綜合能力表現評定。

住都中心表示，報導中僅就房間設計的優劣判斷該廠商不合格，實對其他委員的評判不公平。住都中心在評選前，均會請委員針對廠商整體表現進行綜合評選，絕無橡皮圖章。

住都中心表示，關於社宅工程採統包方式招標，是為減少介面整合問題，盡早完工提供更多的社宅給需要的民眾，統包也為近期國內重大工程發包的趨勢，綜觀全台社會住宅興辦，採統包方式發包實為多數，但與社宅居住品質無相對關係，為順應各方意見，部分案件也有採傳統標發包的計畫。

至於報導指繳納工程款8%「履約保證金」，住都衷心說明，是屬得標廠商依工程契約履行債務的擔保，並非「過濾掉財力不夠強健的地區營造廠，成為社宅招標不順之原因」。

社宅

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